استاندار گیلان گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، در کنار حضور میدانی نیروها، نقش مهمی در جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، کاهش نگرانی‌های عمومی و افزایش اعتماد مردم دارد.

آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت آیین «روز مدیریت بحران» در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در آیین بزرگداشت روز مدیریت بحران در گلزار شهدای رشت، با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های امدادی و اجرایی استان در حوادث مختلف، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها، آمادگی در برابر مخاطرات و اطلاع رسانی دقیق و به موقع تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، افزود: دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال‌احمر، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس، شهرداری‌ها، شرکت‌های حوزه انرژی، هواشناسی و دیگر نهاد‌های مرتبط، متناسب با وظایف خود باید در زمان وقوع حوادث در میدان حضور داشته باشند.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مدیریت بحران، گفت: هدف از برگزاری این جلسات، افزایش هماهنگی، یادآوری مسئولیت‌ها و مشخص‌شدن وظایف دستگاه‌هاست تا هر مجموعه در زمان وقوع حادثه، از اقدامات ضروری حوزه خود آگاهی داشته باشد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر نقش زمان در نجات جان انسان‌ها، افزود: در بسیاری از حوادث مانند آتش‌سوزی، سیل، زلزله و تصادفات حتی چند ثانیه می‌تواند در نجات جان مصدومان و کاهش خسارات تعیین‌کننده باشد و سرعت عمل نیرو‌های امدادی و نحوه اقدام افراد حاضر در صحنه، نقش مهمی در مدیریت شرایط دارد.

وی با اشاره به برگزاری همایش جراحان مغز و اعصاب در گیلان، گفت: حضور جمع قابل توجهی از متخصصان این حوزه در استان، اهمیت دانش تخصصی و تبادل تجربه را در ارتقای خدمات سلامت نشان می‌دهد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به بارندگی‌ها و آب‌گرفتگی‌های اخیر در رشت، گفت: در جریان این حوادث، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و نیرو‌های امدادی در صحنه حضور داشتند و اقدامات لازم را انجام دادند، اما بازنشر فیلمی قدیمی از عملیات امداد و نجات با قایق در فضای مجازی باعث شد برخی مسئولان تصور کنند شهر با شرایط مشابهی مانند چند سال گذشته مواجه شده است که در خصوص وضعیت موجود پیگیری‌هایی انجام دادند.

هادی حق شناس، اطلاع‌رسانی فعال و مسئولانه را یکی از الزامات مدیریت بحران دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید در نخستین فرصت، اطلاعات دقیق و معتبر را در اختیار مردم قرار دهند تا از شکل‌گیری روایت‌های نادرست و افزایش نگرانی‌های عمومی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت روایت نخست در مدیریت افکار عمومی، گفت: شرکت‌های حوزه برق و انرژی، هواشناسی، اداره‌کل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر باید اطلاع‌رسانی به موقع را متناسب با حوزه مسئولیت خود در دستور کار قرار دهند تا زمینه انتشار شایعات و اخبار نادرست کاهش یابد.

استاندار گیلان با اشاره به حضور سریع مسئولان و نیرو‌های امدادی در یکی از حوادث مرتبط با حمله به مناطقی در رشت در جنگ‌های اخیر، گفت: در آن حادثه، با وجود احتمال حمله مجدد، مسئولان و نیرو‌های مختلف در صحنه حضور داشتند که این امر آمادگی دستگاه‌ها برای حضور در شرایط حساس را نشان می‌دهد.

هادی حق‌شناس همچنین با اشاره به غرق‌شدن یک دانش‌آموز نخبه، بر ضرورت گسترش آموزش‌های پیشگیرانه و مهارت‌های امداد و نجات در مدارس تأکید کرد و افزود: در کنار برنامه‌های آموزشی و فوق‌برنامه دانش‌آموزان، باید آموزش مهارت‌های اولیه امداد و نجات و آشنایی با اصول ایمنی در مواجهه با حوادث، جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

در پایان این مراسم، به مناسبت بزرگداشت روز مدیریت بحران، گلزار شهدای رشت با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان گلباران شد و حاضران با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.