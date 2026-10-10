فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد با صدور پیامی ضمن گرامیداشت هفته فراجا، از مشارکت فعال و همدلی مردم، معتمدین و مسئولان این شهرستان برای ارتقای امنیت پایدار و همکاری با مجموعه انتظامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

امروز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد و برخاسته از مردم، با وجود کارکنانی جان برکف و مخلص که رخت خدمتگزاری را برای خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم شریف ایران اسلامی عاشقانه بر تن کرده‌اند، در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی، آسایش و آرامش مردم به عنوان ولی نعمتان و سرمایه‌های ارزشمند، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

قطعا انجام بسیاری از ماموریت‌های محوله پلیس بدون مشارکت، همراهی و همدلی شهروندان، معتمدین و متنفذین به نتیجه نمی‌رسد، صمیمانه از همکاری‌ها و حمایت‌های شهروندان فهیم مهابادی تشکر و قدردانی می‌کنم و برای رفع برخی مشکلات از انتقادات و پیشنهادات استقبال می‌کنیم.

در هفته فراجا امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» فرصتی حاصل شد که مجاهدت‌های شبانه روزی کارکنان خدوم، مخلص و بی ادعای انتظامی را به منصه ظهور برسانیم، از سویی در این هفته شاهد ابراز و اظهار لطف دوست‌داران انتظامی در سطوح مختلف مدیریتی شهرستان اعم از امام جمعه محترم، فرماندار و اعضای محترم شورای تامین، مدیرکل محترم و همکاران صدا و سیمای مرکز مهاباد، نماینده محترم مردم شریف در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اداری، امامان جماعت، شهردار و اعضای محترم شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخشداران و دهیاران محترم، روساء و مسئولان تمامی ادارات دولتی و بخش خصوصی، اصحاب محترم رسانه و مطبوعات و مدیران محترم پایگاه‌های خبری شهرستان و به ویژه عموم شهروندان فهیم و عزیز در جای جای شهرستان که با حضور گرم، تماس تلفنی و ارسال پیام‌های محبت‌آمیز، برادران و خواهران سبزپوش خود در فرماندهی انتظامی را مورد تفضل و مرحمت قرار دادند؛ از این رو بر خود وظیفه می‌دانم به نمایندگی از خیل مشتاقان و همسنگران خویش در فرماندهی انتظامی شهرستان مهاباد مراتب سپاس خود را به یکایک این بزرگواران اعلام نمایم.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد

سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان