رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، محاکم عمومی، تجدیدنظر و اجرای احکام برای رسیدگی به جرایم حوزه برق، به‌ویژه استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، محاکم عمومی، تجدیدنظر و اجرای احکام برای رسیدگی به جرایم حوزه برق، به‌ویژه استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب در نشست هم‌اندیشی مسئولان قضایی و صنعت برق در شرکت برق منطقه‌ای فارس گفت: استفاده غیرمجاز از شبکه برق، تخریب و دستکاری کنتور‌ها و استخراج غیرمجاز رمزارزها، خسارت‌های جدی به شبکه برق وارد می‌کند و موجب تشدید ناترازی و خاموشی‌ها می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع و بازدارنده به این تخلفات افزود: برای برخورد مؤثر با متخلفان، مستندسازی دقیق پرونده‌ها و شناسایی مالک، متصرف، استفاده‌کننده و بهره‌بردار واحد‌های غیرمجاز ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی قوانین در این حوزه گفت: قوانین و ضمانت‌های اجرایی موجود برای مقابله با این تخلفات نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است و پیشنهاد شده وزارت نیرو این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب ابراز امیدواری کرد با تشکیل شعب تخصصی و افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و صنعت برق، زمینه برخورد مؤثر با متخلفان فراهم شود و گام مهمی در مسیر صیانت از شبکه برق و پایداری تأمین برق مردم استان برداشته شود.