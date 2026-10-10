دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری با عنوان «وعده صادق در آینه هنر» با حضور هنرمندان و شهروندان تهرانی در میدان فلسطین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، بخش هنر‌های تجسمی «دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر»، از ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با برپایی نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری، میزبان علاقه‌مندان است.

این رویداد که با محوریت «تجلی عملیات‌های وعده صادق»، «تبیین اقتدار و دست برتر نظام جمهوری اسلامی» و «حماسه حضور مردم» برگزار می‌شود، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان فلسطین تهران برپا خواهد بود.

در این کارگاه‌ها، هنرمندان تجسمی در کنار شهروندان به خلق آثار هنری با موضوعاتی همچون ایثار، شهادت و اقتدار ملی می‌پردازند. این برنامه به همت سازمان بسیج هنرمندان و با دبیری محمد نجاری، با مشارکت بسیج هنرمندان تهران بزرگ، حوزه بسیج شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی و بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا می‌شود