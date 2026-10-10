به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این پل دسترسی، در قالب دویست‌ و سی‌ و یکمین پویش امید و افتخار و با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری افتتاح شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این مراسم با اشاره به اجرای پروژه‌ های ترافیکی پایتخت گفت: از مجموع ۹۸ پروژه پیش‌بینی‌شده برای کاهش بار ترافیکی شهر، ۷۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده، ۸ پروژه در دست اجراست و ۲۰ پروژه دیگر باقی مانده است.

وی افزود: تاکنون ۴۹۰ کیلومتر از مجموع ۷۳۰ کیلومتر مسیر پیش‌بینی‌ شده برای کاهش بار ترافیکی محقق شده است. به گفته زاکانی، اجرای این پروژه‌ ها با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ادامه یافته و مدیریت شهری تلاش کرده است نیازهای مختلف شهر را دنبال کند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز میدان توحید را از نقاط پرترافیک پایتخت دانست و گفت: این محدوده حتی با وجود تونل زیرگذر همچنان با مشکلات ترافیکی روبه‌روست و امیدواریم با بهره‌برداری از پل جدید، تردد شهروندان آسان‌تر و بار ترافیکی منطقه کمتر شود.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران هم با اشاره به موقعیت اجرای پروژه گفت: این پل، با وجود ابعاد محدود، گره ترافیکی مهمی را در منطقه باز می‌کند. عملیات نصب عرشه نیز به‌گونه‌ای انجام شد که آسیبی به تردد شهر وارد نشود.

وی از بهره‌برداری از ۷۰ پروژه عمرانی در چارچوب برنامه‌های مدیریت شهری خبر داد و افزود: ۱۰ پروژه عمرانی دیگر نیز تا پایان سال تکمیل و تحویل شهروندان خواهد شد.

پل روگذر دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران ۵۵۴ متر طول دارد و عرشه آن با طول ۲۲۵ متر و عرض متغیر ۸.۴ تا ۱۰.۸ متر، برای عبور دو خط خودرو و تردد عابران پیاده احداث شده است.

ارزش روز اجرای این پروژه عمرانی ۵۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است.