به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز البرز، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز، با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در مرحله استانی برگزار شد که پس از رقابت شرکت‌کنندگان، ۱۲۰ نفر موفق به کسب عنوان برگزیده شدند.

محمد مولایی افزود: از میان برگزیدگان این مرحله، ۲۴ نفر برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شده‌اند و به نمایندگی از استان البرز در رقابت‌های ملی قرآن کریم که به میزبانی استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد، حضور پیدا می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، برگزاری این مسابقات را فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی دانست و ابراز امیدواری کرد نمایندگان استان البرز در مرحله کشوری نیز با موفقیت به رقابت بپردازند.

چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی، ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی و فراهم‌کردن زمینه حضور برگزیدگان در رقابت‌های کشوری برگزار شد. البرز با معرفی برگزیدگان این دوره برگزار شد. در این رقابت‌ها، از میان ۲ هزار و ۷۰۰ شرکت‌کننده، ۱۲۰ نفر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند که در نهایت ۲۴ نفر از آنان برای حضور در مرحله کشوری این مسابقات به استان سیستان و بلوچستان اعزام خواهند شد.

وی افزود: از میان برگزیدگان این مرحله، ۲۴ نفر برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شده‌اند و به نمایندگی از استان البرز در رقابت‌های ملی قرآن کریم که به میزبانی استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد، حضور پیدا می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، برگزاری این مسابقات را فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی دانست و ابراز امیدواری کرد نمایندگان استان البرز در مرحله کشوری نیز با موفقیت به رقابت بپردازند.

چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی، ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی و فراهم‌کردن زمینه حضور برگزیدگان در رقابت‌های کشوری برگزار شد.