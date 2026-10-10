پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ رگبار پراکنده و کاهش نسبی دما
بر اساس بررسیهای هواشناسی، امروز (شنبه ۱۸ مهر) همچنان ناپایداریهایی در استان مرکزی پیشبینی میشود که میتواند منجر به افزایش ابر بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقتی در برخی نقاط شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
پس از امروز، طبق خروجی فعلی مدلهای پیشبینی، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد و شرایط جوی آرامتری بر استان حاکم میشود.
با این حال، از اواخر وقت دوشنبه یک سامانه بارشی از غرب کشور استان مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد که موجب بارشهای پراکنده از دوشنبه تا پنجشنبه خواهد شد. عمده فعالیت بارشی این سامانه در روز سهشنبه پیشبینی میشود.
هرچند مجموع بارشها در سطح استان قابلملاحظه نخواهد بود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارشها، احتمال تشدید بارش در برخی مناطق وجود دارد.
از نظر دمایی نیز طی روزهای یکشنبه و دوشنبه روند کاهش نسبی دما مورد انتظار است.