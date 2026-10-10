پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ رگبار پراکنده و کاهش نسبی دما

بر اساس بررسی‌های هواشناسی، امروز (شنبه ۱۸ مهر) همچنان ناپایداری‌هایی در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش ابر به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقتی در برخی نقاط شود.