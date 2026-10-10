با اجرای رأی قطعی دستگاه قضایی، یک واحد دامداری از اراضی دولتی در محدوده طرح شهید همت کرمان خارج شد تا زمینه ادامه عملیات عمرانی و احداث معابر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حکم قضایی مربوط به رفع تصرف از اراضی دولتی در طرح ۱۰۸ هکتاری شهید همت کرمان اجرا شد.

مهدی اله‌کرم‌پور، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان، گفت: این اقدام با همکاری یگان حفاظت و در چارچوب صیانت از املاک دولتی انجام گرفت.

به گفته وی، استقرار یک واحد دامداری در محدوده موردنظر، اجرای مسیرهای پیش‌بینی‌شده در طرح را با مشکل مواجه کرده بود.

با اجرای حکم قطعی دادگاه، مانع موجود برطرف شد و امکان ادامه عملیات بازگشایی مسیرها و احداث معابر فراهم آمد.

اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان نیز بر تداوم اقدامات قانونی برای حفاظت از اراضی دولتی و مقابله با تصرفات غیرمجاز تأکید کرد.