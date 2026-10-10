به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای جرم است. گفت: استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران برای فرار از اظهار و پرداخت مالیات دورزدن قانون و به منظور عدم پرداخت تعهدات ارزی انجام میشود که همه اینها نه تنها جرم بلکه در شرایط موجود خیانت به یک ملت است از این رو مقابله با اینگونه افراد موجود جزو اولویت‌های این پلیس است.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا با رصد و پیگیری فعالیت‌های یک شرکت که با استفاده از ۳۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای فعالیت تجاری غیر قانونی میکردند را شناسایی و مورد هدف قرار دهند تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد اعضا این باند سازمان یافته در طول فعالیت ناسالم تجاری خود مقدار ۱/۷ میلیارد یورو عدم ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند.

سردار رحیمی با اشاره به احضار و دستگیری ۱۰۵ نفر از مطلعین و اعضا این شبکه سازمان یافته و اینکه این جوانب مختلف این پرونده همچنان در حال رسیدگی است افزود: تجار بدانند که استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای جرم است و پیگیری قانونی پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه بدون هیچ اغماضی انجام خواهد شد.