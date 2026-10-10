استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم ۲۰ درصدی این استان در تولید بادام کشور گفت: توسعه مبادلات تجاری با هند و معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان می‌تواند زمینه گسترش بازار‌های صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی گفت: این استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و ۲۰ درصد بادام کشور را تولید می‌کند.

وی افزود: بخش عمده تولید بادام استان در شهرستان‌های بن و سامان انجام می‌شود و این محصول یکی از مزیت‌های مهم کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و صنایع‌دستی گفت: توسعه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش تولید، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تقویت مبادلات تجاری منجر شود.

مردانی با اشاره به دیدار خود با سفیر هند در محل استانداری گفت: در این دیدار، موضوع‌های مرتبط با توسعه مبادلات تجاری و ظرفیت‌های صادراتی استان، به‌ویژه در حوزه بادام، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، از فعالان اقتصادی هند دعوت شده است با سفر به استان، از ظرفیت‌های تولیدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازدید کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های تخصصی در معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان گفت: این رویداد‌ها فرصت مناسبی برای معرفی محصولات، توسعه بازار‌های فروش، تقویت صادرات و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار خارجی فراهم می‌کند.

مردانی بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌های مرتبط باید با همکاری فعالان اقتصادی، زمینه توسعه تولید، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی استان را فراهم کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره محصولات آبزیان در شهرکرد افزود: برگزاری رویداد‌های تخصصی در حوزه محصولات کشاورزی و تولیدی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.