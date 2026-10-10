

به گزارش خبرنگار خبرگرازی صداوسیما، دکتر علی فرهادی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران دانش‌آموز برگزار شد، ضمن تشریح راهبرد‌های این وزارتخانه، بر اهمیت تغییر رویکرد‌ها از «صرفِ درس خواندن» به «کسب مهارت» تاکید کرد.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین، محور اصلی خروجیِ ۱۲ سال تحصیل دانش‌آموزان را «مهارت‌افزایی» دانست و گفت: «هدف ما این است که دانش‌آموز بعد از پایان دوران مدرسه، مهارت مشخصی داشته باشد. در همین راستا، رویکرد ما در دوره ابتدایی کاملاً تغییر کرده و آزمون‌های سنتی حذف شده‌اند تا فشار از روی دانش‌آموز برداشته شود.»

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نحوه توزیع بودجه و سرانه مدارس پرداخت و تصریح کرد: «اولویت اصلی ما در تخصیص بودجه، مدارس مناطق محروم و شبانه‌روزی است. جالب است بدانید ما حدود ۴۰۰ مدرسه داریم که تنها با یک دانش‌آموز اداره می‌شوند؛ این یعنی دولت برای حفظ حق آموزش، حتی برای یک نفر هم مدرسه دایر کرده است.»

وی درباره چالش پراکندگی مدارس در روستا‌ها نیز توضیح داد: «امکان ساخت دبیرستان در همه روستا‌ها وجود ندارد، بنابراین از مدل “روستا مرکزی” استفاده می‌کنیم که در آن، دانش‌آموزان با هزینه وزارتخانه به مرکز اصلی منتقل می‌شوند تا تحصیل کنند. تأکید ما این است که تا سرانه مدارس مناطق محروم تامین نشود، سراغ سایر مدارس نخواهیم رفت.»

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تفکیک دانشگاه از مدرسه، خاطرنشان کرد: «در دانشگاه فقط علم‌آموزی داریم، اما در مدرسه هم تعلیم داریم و هم تربیت. مهم‌ترین وظیفه ما در دوره ابتدایی، انسِ دانش‌آموز با زبان فارسی، اشعار ایرانی، قرآن و احکام است. اگر دانش‌آموز از این دوران با نماز و مفاهیم دینی مانوس شود، در واقع بیمه شده است؛ به همین دلیل در تمام برنامه‌های معاونت پرورشی، برای اقامه نماز زمان‌بندی ویژه‌ای داریم.»

فرهادی در ادامه به اهمیت مهارت‌های فردی و اجتماعی همچون نظم و کمک به دیگران اشاره کرد و افزود: «صرف درس خواندن تضمین‌کننده موفقیت نیست. باید مهارت‌های زندگی را به بچه‌ها بیاموزیم؛ مثلاً دختران عزیز باید با مهارت‌هایی مثل آشپزی، خیاطی و هنر‌های خانگی آشنا شوند. حتی کتاب “کار و فناوری” هم در همین راستا تدوین شده است. همچنین طبق برنامه هفتم، اردو‌ها را جدی گرفته‌ایم و دانش‌آموزان باید حداقل سالی یک‌بار به اردو بروند.»

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه مدارس استثنایی در سال ۱۴۰۴ گفت: «بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته که رقمی فراتر از رشد بودجه کلی آموزش و پرورش است. ما ۴ هزار مدرسه برای دانش آموزان نیازمند به کمک‌های ویژه داریم؛ چرا که معتقدیم این دانش‌آموزان علاوه بر نیاز‌های خاص، استعداد‌های بسیار ویژه‌ای دارند و این حمایت در بودجه ۱۴۰۶ نیز پررنگ‌تر خواهد شد.»



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