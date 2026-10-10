پخش زنده
امروز: -
رقابتهای کلیستنیکس شاخه ای از ورزش های خیابانی قهرمانی کشور پس از ۲ روز رقابت جذاب با معرفی برترینها در شیراز به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رقابتهای کلیستنیکس (ورزش خیابانی) قهرمانی کشور پس از ۲ روز رقابت جذاب با معرفی برترینها در شیراز به کار خود پایان داد.
واژه کلیستنیکس ترکیبی از دو واژه یونانی باستان کلیس (κάλλος) به معنای «زیبایی» و تنیکس (σθένος) به معنای «قدرت» است.
متقیان نژاد نایب رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی گفت: در این رقابت ۳۰۰ ورزشکار از ۲۵ استان کشور در کنار محوطه تاریخی ارگ کریمخان زند شیراز با هم رقابت کردند.
وی افزود: ورزشکاران شرکتکننده در این دوره از مسابقات، در چهار شاخه اصلی شامل «استقامت»، «قدرت»، «یک تکرار بیشینه» و «فریاستایل» رقابت کرند.
متقیان نژاد نایب رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی گفت: در پایان برترینها به تیم ملی برای اعزام به رقابتهای جهانی ۲۰۲۷ لیتونی دعوت میشوند.