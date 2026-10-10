شبکه رادیویی فرهنگ در جدول پخش روز شنبه ۱۸ مهرماه، با پخش دو برنامه تحلیلی «بهارستان» و «سایه روشن تاریخ»، به بررسی مطالبات جاری کشور در حوزه‌های اقتصادی، سلامت و فرهنگی و همچنین بازخوانی رخداد‌های تأثیرگذار تاریخی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بهارستان» به تهیه‌کنندگی رویا یمینی که از ساعت ۱۸ روی آنتن می‌رود، با حضور نمایندگان مجلس به واکاوی مسائل روز می‌پردازد.

در این برنامه، چالش‌های تأمین دارو و نرخ ارز با حضور دکتر حسن حسن‌نتاج صلحدار عضو کمیسیون بهداشت، نظارت بر سکو‌های خریدوفروش طلا با دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی، مدیریت سهام عدالت با دکتر شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و ضرورت استقلال اعتبارات فرهنگی با دکتر اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی واکاوی می‌شود.

در ادامه نیز ، مجله رادیویی «سایه روشن تاریخ» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و کارشناسی محمد ساجدی، امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۷، به تحلیل رخداد‌های تاریخی و معادلات کنونی می‌پردازد.

محور‌های این برنامه شامل بررسی نهضت سرخ‌جامگان، ابعاد جنگ ۳۳ روزه لبنان، میراث فکری شهید سیدحسن نصرالله، اندیشه‌های ایمانوئل کانت و پیامد‌های اصلاحات ارضی دوره پهلوی است.

این برنامه علاوه بر پخش رادیویی، به‌صورت تصویری نیز از طریق سکوی «ایران‌صدا» در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.