امام جمعه میبد در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، بر تشکیل و تقویت قرارگاه آسیب‌های اجتماعی با محوریت فرماندار و رصد مستمر مسائل اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله اعرافی در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبد، تشکیل قرارگاه آسیب‌های اجتماعی را گامی برای پیگیری منسجم مشکلات و رفع چالش‌های اجتماعی دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی و رسیدگی به این مسائل شد.

وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی، بر پویایی قرارگاه جنگ و دفاع تأکید کرد و گفت: حضور حداکثری مردم در خیابان‌ها و فعالیت مواکب باید استمرار داشته باشد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی شهرستان میبد بررسی و بر پیگیری منظم و عملیاتی مصوبات تأکید شد.

تقویت قرارگاه آسیب‌های اجتماعی، تسریع در تکمیل پارک فلسطین، برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و حضور مستمر مسئولان در تجمعات و برنامه‌های شبانه، از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

اعضای شورای فرهنگ عمومی میبد همچنین وضعیت آموزشی شهرستان، رتبه‌های کنکور سراسری و موضوع «میبد؛ شهر قرآنی» را بررسی کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد در نشست آینده، وضعیت آسیب‌های اجتماعی، شاخص‌های ازدواج و طلاق، مسائل مرتبط با خانواده و همچنین وضعیت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.