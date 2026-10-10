مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف برق، امکان شناسایی دقیق‌تر الگوهای مصرف و مدیریت هدفمند مصرف برق را فراهم می‌کند.

اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های این شرکت با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق، با اشاره به تحولات و تغییرات پیش‌روی صنعت برق اظهار کرد: توسعه منابع تجدیدپذیر در کنار ایجاد فرصت‌هایی همچون متنوع سازی سبد تولید برق، افزایش امنیت انرژی، افزایش بهره‌وری و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، چالش‌های جدیدی نیز در حوزه بهره‌برداری و مدیریت شبکه سراسری برق کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود: برای مدیریت این چالش‌ها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران با رویکردی ۶ مرحله‌ای و متناسب با سطح بلوغ فناوری، اصلاح فرایندها، زیرساخت‌های فنی و الزامات بهره‌برداری را در دستور کار قرار داده است تا بتواند عدم قطعیت تولید منابع تجدیدپذیر را به شکل مؤثرتری مدیریت کند.

مذکوری با اشاره به اینکه مجموعه طرح‌های افتتاح‌شده در راستای بهبود امنیت و پایداری شبکه برق کشور طراحی و اجرا شده‌اند، تصریح کرد: این طرح‌ها امکان شناسایی دقیق‌تر متغیرها، الگو‌های مصرف و پدیده‌های جدید مؤثر بر بهره‌برداری شبکه را فراهم می‌کنند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مدیریت کارآمدتر شبکه برق را به وجود می‌آورند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پایش لحظه‌ای میزان مصرف برق در هر یک از استان‌های کشور را از جمله قابلیت‌های مهم سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در مرکز راهبری شبکه برق کشور برشمرد و گفت: با استفاده از این سامانه، امکان رصد برخط میزان مصرف برق استان‌ها و بررسی میزان مصرف شرکت‌های توزیع و مشترکان در سطوح مختلف انتقال و فوق توزیع فراهم شده است.

مذکوری بیان کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق و لحظه‌ای مصرف برق، علاوه بر افزایش اثربخشی مدیریت بار، می‌تواند به رعایت عدالت در اعمال محدودیت‌ها و ارتقای رضایت مشترکان کمک کند.

وی تأکید کرد: ساخت دستگاه پایش سیستم‌های گسترده (PMU) بومی نیز از الزامات مدیریت شبکه سراسری برق کشور است و حاصل تلاش فنی همکاران شرکت و مراکز علمی کشور و مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بوده و به صورت کاملا بومی می‌باشد که نمونه‌ای از همکاری موفق بین دانشگاه و صنعت می‌باشد. همچنین دستگاه تست صحت سنجی آن هم به صورت بومی ساخته شده است که در مقایسه با نمونه‌های نسل قبل از نرخ نمونه برداری بسیار بالایی (بین ۲۰ تا ۵۰ نمونه برداری در هر ثانیه) برخوردار است.