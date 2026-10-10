در حرکتی نمادین و سرشار از پیام‌های انسانی، کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای با هدف گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب و انتقال پیام همبستگی مردم ترکیه با خانواده‌های این شهدا، از طریق مرز رازی وارد آذربایجان‌غربی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این کاروان ۲۵ نفره که حرکت خود را از شهر دیاربکر ترکیه آغاز کرده است، با حمل ۲ هزار دل‌نوشته و تعدادی اسباب‌بازی اهدایی مردم ترکیه برای دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدای میناب، مسیر خود را به سمت جنوب ایران آغاز کرد. اعضای این گروه پس از حضور در میناب، دوچرخه‌های خود را نیز به یاد دانش‌آموزان این شهر اهدا خواهند کرد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، ضمن استقبال از این کاروان، اظهار کرد: حضور این دوچرخه‌سواران، پیام مظلومیت دانش‌آموزان میناب را فراتر از مرز‌ها طنین‌انداز کرده است. وی با اشاره به واکنش جهانی نسبت به اقدامات ضد بشری استکبار گفت: بازتاب بین‌المللی شهادت دانش‌آموزان میناب نشان می‌دهد که وجدان‌های بیدار در سراسر جهان، دروغین بودن ادعا‌های حقوق بشری آمریکا و رژیم صهیونیستی را درک کرده‌اند.

در مراسم استقبال از این کاروان که با حضور گسترده مسئولان محلی و مردم فرهنگ‌دوست خوی برگزار شد، علی علائی، فرماندار خوی، این حرکت را اقدامی استراتژیک در عرصه دیپلماسی عمومی خواند و تأکید کرد: دشمنان با انجام جنایات تروریستی در پی ایجاد خطای محاسباتی بودند، اما ایستادگی خانواده‌های شهدا و حضور این کاروان، اراده ملت‌ها را برای خون‌خواهی و دفاع از حقیقت مستحکم‌تر کرد.

بنا بر اعلام حبیب‌الله قربانی، معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، این گروه شامل ۲۵ دوچرخه‌سوار زن و مرد در رده سنی ۱۶ تا ۷۲ سال است. این کاروان پس از توقف در شهر‌های خوی و ارومیه، مسیر خود را از تبریز، زنجان، قزوین، تهران، قم، اصفهان و فارس ادامه داده و طبق برنامه‌ریزی، ۲۷ مهرماه به مقصد نهایی خود در شهر میناب می‌رسند.

گفتنی است، اعضای این کاروان در بدو ورود به خوی، پس از اقامه نماز جمعه و حضور در مصلای امام خمینی (ره)، از بارگاه شمس تبریزی بازدید کردند و سپس برای حضور در تجمع شبانه راهی ارومیه شدند.