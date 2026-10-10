دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از تشکیل شعب ویژه در دادسرا برای رسیدگی به تخلفات حوزه برق خبر داد و گفت: با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعابات برق و استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز جدی و قانونی برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از تشکیل شعب ویژه در دادسرا برای رسیدگی به تخلفات حوزه برق خبر داد و گفت: با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعابات برق و استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز جدی و قانونی برخورد می‌شود.

میرحاجی با اشاره به تخلفات مربوط به استفاده غیرمجاز از برق در مراکز استخراج رمزارز، اماکن مسکونی و باغ‌شهر‌ها افزود: دستورالعمل‌های لازم برای تشکیل پرونده، جمع‌آوری ادله و برخورد با متخلفان به مراجع انتظامی و ضابطان ابلاغ شده و شعب ویژه دادیاری و بازپرسی نیز برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های استخراج رمزارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در این زمینه جلسات مشترکی با تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مسئول برگزار شده و پیگیری‌ها برای جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز و برخورد با متخلفان ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه برق بیان کرد: استفاده غیرمجاز از برق و انشعابات غیرقانونی، مجازات حبس و جزای نقدی دارد و در پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های استخراج رمزارز نیز علاوه بر مجازات حبس و ضبط کالا، جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق اعمال می‌شود.

میرحاجی همچنین با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف برق و عبور از اوج مصرف تابستان، خواستار تداوم همراهی شهروندان شد و تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که به‌صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند، کوتاهی نخواهد کرد.