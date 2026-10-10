به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استاندار مازندران در نشست شورای برنامه‌ریزی استان با تأکید بر مدیریت فضای روستایی گفت: با توجه به گسترش حریم روستاها، باید برای دو دهه آینده یک حریم فرضی در نظر گرفته شود. هرگونه صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری باید دقیقاً بر اساس این محدوده انجام گیرد تا از توسعه بی‌رویه جلوگیری شود.

در این نشست، دکتر فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید نظارت ویژه‌ای بر واحد‌های سورتینگ جداسازی و دسته‌بندی در مازندران صورت گیرد تا اعتبار محصولات مرکبات استان در بازار‌های کشور‌های منطقه حفظ شود.

در محور مربوط به بلندمرتبه سازی افزایش تراکم ساختمانی، حسن‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، از ضرورت راه‌اندازی سامانه یکپارچه بلندمرتبه سازی خبر داد و افزود: صدور مجوز‌های بلندمرتبه سازی باید بر اساس زیرساخت‌های موجود در هر نقطه انجام شود.

در همین راستا، بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس، هشدار داد: در مناطقی که خدمات زیربنایی محدود است، باید از صدور مجوز‌های بلندمرتبه سازی به‌شدت جلوگیری شود تا فشار بر زیرساخت‌ها افزایش نیابد.

در پایان نشست، موضوع افزایش حریم شهری و طرح جامع بابل بررسی شد. استاندار مازندران خواستار برنامه‌ریزی دقیق و ارائه راهکار‌های منسجم توسط شهرداری، فرمانداری، سازمان آب منطقه‌ای و سایر مراجع مربوطه شد تا با حل مشکلات ترافیکی، خدمات مطلوب به شهروندان بابل ارائه گردد.