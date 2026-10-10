مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری از راه‌اندازی مرکز تجارت الکترونیک در این اداره‌کل با هدف تسهیل در عرضه محصولات بومی و برند‌های شاخص استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمودی با اشاره به سیاست‌های جدید شرکت پست در حمایت از تولیدات محلی، گفت: یکی از اقدامات زیربنایی ما در راستای حمایت از اقتصاد بومی، راه‌اندازی مرکز تجارت الکترونیک است تا بستر لازم برای معرفی و فروش اینترنتی محصولات استراتژیک استان فراهم شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان، افزود: در این مرکز، زنجیره‌ای ویژه برای عرضه محصولات برند و باکیفیت استان از جمله «گز بلداجی»، «بادام سامان» و «عسل کوهرنگ» تعریف شده است تا این تولیدات از طریق شبکه پستی به سراسر کشور معرفی و عرضه شوند.

مدیرکل پست استان به وضعیت اجرای پروژه ملی «جی‌نپ» (نشانی استاندارد مکان‌محور) پرداخت و آن را یکی از طرح‌های ملی و زیرساختی کشور عنوان کرد.

محمودی تصریح کرد: با تلاش و پیگیری‌های صورت‌گرفته، شاهد پیشرفت بسیار خوبی در اجرای طرح جی‌نپ در استان هستیم؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون این طرح در نقاط شهری به پوشش ۹۷ درصدی دست یافته است. همچنین در مناطق روستایی نیز این طرح تاکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که روند اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.