با نصب و راه‌ اندازی میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی جراحی در منطقه ترشیز تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب در اتاق عمل بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) این شهرستان نصب و راه‌ اندازی شد.

دکتر محمدجواد یزدانی افزود: استفاده از میکروسکوپ جراحی می‌ تواند به افزایش دقت در جراحی‌ های مرتبط با مغز و اعصاب و ارتقای کیفیت خدمات درمانی کمک کند.

وی با اشاره به مراجعه بیماران از شهرستان‌ های منطقه ترشیز به مراکز درمانی این شهرستان، توسعه تجهیزات پیشرفته پزشکی را از اولویت‌ های حوزه سلامت دانست و گفت: تقویت امکانات بیمارستانی در کنار تامین نیروی انسانی متخصص، می‌ تواند دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق‌ تخصصی را بهبود ببخشد و نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از منطقه را کاهش دهد.

یزدانی همچنین از پیگیری‌ های نیک‌ بین، نماینده مردم منطقه ترشیز در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معاونان درمان و توسعه این دانشگاه برای تامین و راه‌ اندازی این دستگاه قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: دانشکده علوم پزشکی کاشمر با همکاری مسئولان، متخصصان و خیران سلامت، توسعه تجهیزات و زیرساخت‌ های درمانی منطقه را دنبال می‌ کند.