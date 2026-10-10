مهلت ثبت‌نام در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت با اعلام مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تا روز ۲۵ مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر درباره رشته‌ها، شرایط و جزئیات آزمون می‌توانند به سامانه این رویداد به نشانی qia.ir/exam ۱۴۰۵ مراجعه کنند.

بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، به ازای هر جزء جدید حفظ‌شده، پنج میلیون ریال هدیه در نظر گرفته شده است. همچنین حافظان کل قرآن کریم از هدیه ۱۵۰ میلیون ریالی بهره‌مند خواهند شد.

در رشته معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه به برگزیدگان اهدا می‌شود. حفظ سوره مبارکه فتح نیز بخش ویژه این دوره از آزمون است که برای آن هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی، از آثار و محصولات برگزیده حمایت خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های آزمون به کانال اطلاع‌رسانی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در پیام‌رسان ایتا به نشانی quranExam_۱۴۰۵ مراجعه کنند.

بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت با هدف توسعه فرهنگ قرآنی و فراهم کردن زمینه مشارکت گروه‌های مختلف جامعه در فعالیت‌های آموزشی و معارف قرآن و عترت برگزار می‌شود.