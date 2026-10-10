به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مهدی عبدیان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما آمادگی داریم در صورت آماده‌سازی زیرساخت‌های فرودگاه قزوین، نخستین پرواز‌های خارجی را برای برقراری خط پروازی بین قزوین - اولیانوفسک آغاز کنیم.

به کفته رئیس اتاق بازرگانی قزوین، در سفر به روسیه تفاهم‌نامه‌هایی با طرف روس امضا شد و هم‌اکنون نیز با پیگیری‌های مستمر وارد فاز اجرایی شده و موانع آنها نیز در حال برطرف شدن است.

وی افزود: دفتر تجاری قزوین در مسکو هم‌اکنون با ۲۰ کارمند راه‎‌اندازی شده تا امور مربوط به مسایل مختلف از جمله صادرات را به صورت تخصصی پیگیری کنند؛ تیم ما در حوزه کاشی و سرامیک بسیار موفق عمل کرده و اکنون جزو ۲ بازیگر اصلی این بازار در روسیه محسوب می‌شویم.

عبدیان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه واردات نهاده‌ها، تصریح کرد: دخالت‌های غیرضروری در تامین گندم، ذرت و جو باعث ایجاد رقابت کاذب شده و این وضعیت هزینه حمل دریایی را از ۲۵ تا ۳۰ دلار به ۱۲۰ دلار رسانده که فشار مضاعفی بر بخش اقتصادی وارد می‌کند.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه در حوزه واردات نهاده‌ها نیز رانت وجود دارد و صادرکنندگان بخش خصوصی که بایستی ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، درگیر پروسه‌های تعزیراتی و دادگاه می‌شوند، در حالی که سود نهایی این فرآیند به جیب واردکنندگان رانتی می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه به دنبال نظم‌بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی هستیم، ادامه داد: برای جلوگیری از رقابت کاذب میان فعالان اقتصادی استان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم ۲۰ درصد تولیدات واحد‌های صنعتی و کشاورزی قزوین به بازار روسیه اختصاص یابد.

به گفته وی، علاوه بر کاشی و سرامیک، در حوزه پلیمری نیز کیفیت بسیار بالاتری نسبت به بازار روسیه داریم و به همین جهت صادرات آن را پیگیری می‌کنیم؛ همچنین محصولات کشاورزی نظیر کشمش، گوجه، فلفل و تولیدات گلخانه‌ای نیز در سبد صادراتی ما جایگاه ویژه‌ای دارند.

عبدیان با تاکید بر لزوم تحول در صنعت گردشگری استان، بیان کرد: در حال پیگیری هستیم تا در اولین فرصت، تیمی پنج نفره از فعالان گردشگری روسیه به قزوین بیایند تا ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان را از نزدیک مشاهده کنند.