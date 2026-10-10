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رئیس اتاق بازرگانی قزوین از مسئولان استان خواست برای برقراری خط هوایی مستقیم بین قزوین با شهر اولیانوفسک کشور روسیه با هدف جذب گردشگر و توسعه همکاریهای دوجانبه برنامه ریزی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مهدی عبدیان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما آمادگی داریم در صورت آمادهسازی زیرساختهای فرودگاه قزوین، نخستین پروازهای خارجی را برای برقراری خط پروازی بین قزوین - اولیانوفسک آغاز کنیم.
به کفته رئیس اتاق بازرگانی قزوین، در سفر به روسیه تفاهمنامههایی با طرف روس امضا شد و هماکنون نیز با پیگیریهای مستمر وارد فاز اجرایی شده و موانع آنها نیز در حال برطرف شدن است.
وی افزود: دفتر تجاری قزوین در مسکو هماکنون با ۲۰ کارمند راهاندازی شده تا امور مربوط به مسایل مختلف از جمله صادرات را به صورت تخصصی پیگیری کنند؛ تیم ما در حوزه کاشی و سرامیک بسیار موفق عمل کرده و اکنون جزو ۲ بازیگر اصلی این بازار در روسیه محسوب میشویم.
عبدیان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه واردات نهادهها، تصریح کرد: دخالتهای غیرضروری در تامین گندم، ذرت و جو باعث ایجاد رقابت کاذب شده و این وضعیت هزینه حمل دریایی را از ۲۵ تا ۳۰ دلار به ۱۲۰ دلار رسانده که فشار مضاعفی بر بخش اقتصادی وارد میکند.
این مسئول ادامه داد: متاسفانه در حوزه واردات نهادهها نیز رانت وجود دارد و صادرکنندگان بخش خصوصی که بایستی ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، درگیر پروسههای تعزیراتی و دادگاه میشوند، در حالی که سود نهایی این فرآیند به جیب واردکنندگان رانتی میرود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه به دنبال نظمبخشیدن به فعالیتهای اقتصادی هستیم، ادامه داد: برای جلوگیری از رقابت کاذب میان فعالان اقتصادی استان، برنامهریزی کردهایم ۲۰ درصد تولیدات واحدهای صنعتی و کشاورزی قزوین به بازار روسیه اختصاص یابد.
به گفته وی، علاوه بر کاشی و سرامیک، در حوزه پلیمری نیز کیفیت بسیار بالاتری نسبت به بازار روسیه داریم و به همین جهت صادرات آن را پیگیری میکنیم؛ همچنین محصولات کشاورزی نظیر کشمش، گوجه، فلفل و تولیدات گلخانهای نیز در سبد صادراتی ما جایگاه ویژهای دارند.
عبدیان با تاکید بر لزوم تحول در صنعت گردشگری استان، بیان کرد: در حال پیگیری هستیم تا در اولین فرصت، تیمی پنج نفره از فعالان گردشگری روسیه به قزوین بیایند تا ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان را از نزدیک مشاهده کنند.