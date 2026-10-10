مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری از فروش ۱۲ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبداللهی استفاده از ظرفیت‌های قانونی را برای پیشبرد طرح‌های مرانی مورد تاکید قرار داد و یکی از این ظرفیت‌ها را مولد سازی اموال مازاد دولتی دانست.

وی از شناسایی ۱۲۵ ملک مازاد دستگاه‌های اجرای استان تاکنون خبر داد.

عبداللهی مولد سازی دارایی‌های دولت را موجب رشد و توسعه اقتصادی توصیف کرد و گفت:۷۷ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان در کارگروه ملی به ارزش برآوردی ۸ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال تصویب شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مولد سازی دارایی‌های دولت در پیشبرد توسعه اقتصادی استان از فروش ۱۲ ملک مازاد دولتی در سال جاری خبر داد.

عبداللهی افزود: مبلغ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال منابع حاصل از فروش املاک مازاد شناسایی شده‌ی ادارات کل جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان است که برای تکمیل طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.