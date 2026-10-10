به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به نقش راهبردی این دانشگاه در تربیت معلمان آینده کشور گفت: اگر آموزش و پرورش به دنبال تحول بنیادین است این تحول باید از دانشگاه فرهنگیان آغاز شود چراکه تربیت نسل آینده نیازمند فراهم‌کردن زیرساخت‌های آموزشی رفاهی و ورزشی مناسب برای دانشجومعلمان است.

صاحب موسوی با اشاره به مشکلات زیرساختی این دانشگاه افزود: کمبود امکانات خوابگاهی نبود سلف‌سرویس مناسب پراکندگی فضا‌های اسکان و فقدان خوابگاه متأهلی از جمله چالش‌هایی است که دانشگاه فرهنگیان با آن مواجه است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات متناسب با زیست‌بوم دانشگاه ادامه داد: نبود فضای ورزشی مناسب و محدودیت‌های زیرساختی ظرفیت دانشگاه را برای توسعه رشته‌ها و پذیرش دانشجو تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ازدست‌رفتن فرصت توسعه برخی رشته‌های دانشگاهی از جمله ریاضی، فیزیک و شیمی به دلیل محدودیت فضا و امکانات گفت: اگر زیرساخت‌های لازم فراهم بود امکان حفظ و توسعه این ظرفیت‌های آموزشی وجود داشت.

موسوی با اشاره به وضعیت دانشجویی دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود هزار و ۲۰۰ دانشجو و ۱۵ عضو هیات علمی در دانشگاه فعالیت دارند و ۶۳۳ دانشجو نیز در خوابگاه اسکان دارند.

وی اضافه کرد: یکی از محور‌های اصلی این جلسه بررسی مسائل مربوط به اسکان دانشجومعلمان جدید و استفاده از ظرفیت همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای رفع بخشی از مشکلات موجود بود.

وی با اشاره به پیشنهاد بازگرداندن سند ملکی متعلق به جهاد کشاورزی که در تصرف پارک علم و فناوری قرار دارد و به نام دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده افزود: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده قرار است امکان تهاتر این ملک با ملک دانشگاه آزاد اسلامی واقع در سایت پردیس در جاده شیراز به نفع دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گیرد.

موسوی گفت: تهاتر ملک دانشگاه آزاد اسلامی در سایت پردیس جاده شیراز با یکی از املاک دانشگاه فرهنگیان بررسی شود تا بخشی از مشکلات ما حل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های این دانشگاه از وجود توافق اولیه برای بررسی تهاتر املاک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: توسعه فضا‌های آموزشی و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان باید با نگاه بلندمدت و متناسب با نیاز‌های آینده انجام شود.

یدالله رحمانی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان افزود: بخشی از فضای دانشگاه آزاد که پیش‌تر برای استقرار پارک علم و فناوری اختصاص یافته مورد استفاده قرار گرفته است، اما بخش دیگری از این مجموعه همچنان بلااستفاده مانده و در معرض استهلاک قرار دارد و از سوی دیگر فضا‌های موجود دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیاز‌های این دانشگاه نیست.

وی افزود: با توجه به وجود ظرفیت‌های مناسب برای همکاری میان دو دانشگاه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان می‌تواند موضوع تهاتر املاک را بررسی کند تا از این طریق بخشی از کمبود‌های زیرساختی دانشگاه برطرف شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موقعیت مکانی مجموعه موردنظر گفت این محدوده با گسترش شهر در موقعیت مناسبی قرار گرفته و در مجاورت مجموعه‌هایی همچون پارک علم و فناوری دانشگاه پیام نور و نمایشگاه بین‌المللی است بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب زمینه شکل‌گیری یک مجموعه علمی و فناوری منسجم را در این محدوده فراهم کرد

رحمانی با اشاره به جمعیت حدود هزار و ۲۰۰ نفری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه در شرایط فعلی به ظرفیت خوابگاهی برای حدود ۸۰۰ نفر نیاز دارد و تأمین فضای مناسب می‌تواند زمینه توسعه امکانات اسکان دانشجومعلمان را فراهم کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه دانشگاه نباید صرفاً بر اساس تعداد فعلی دانشجویان انجام شود بلکه باید چشم‌انداز افزایش جمعیت دانشجویی و رسیدن ظرفیت دانشگاه به چند هزار نفر نیز در نظر گرفته شود چراکه فرصت‌های ملکی و توسعه فضا‌های مناسب محدود است و تصمیم‌گیری امروز می‌تواند بر آینده دانشگاه تأثیرگذار باشد.

استاندار یکی از موضوعات مهم در اجرای این پیشنهاد را تأمین اعتبار برای تعمیر تجهیز و آماده‌سازی فضای احتمالی واگذارشده عنوان کرد و افزود: در کنار بررسی امکان تهاتر باید منابع مالی موردنیاز برای آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضا نیز پیش‌بینی شود

رحمانی همچنین بر ضرورت ارزیابی کارشناسی املاک دو طرف تأکید کرد و گفت: ارزش املاک باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا در صورت وجود اختلاف قیمت سازوکار جبران آن با توافق طرفین مشخص شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی در فرآیند کارشناسی املاک افزود با توجه به اینکه بخشی از املاک موردنظر از سوی دولت واگذار شده است ملاحظات قانونی و نحوه قیمت‌گذاری نیز باید در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد و ارزیابی‌ها با هماهنگی و به‌صورت یکپارچه انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت جامعه گفت: دانشگاه‌ها پیشران توسعه در همه زمینه‌ها هستند و تصمیم‌گیری درباره ظرفیت‌ها و امکانات آنها باید با نگاهی جامع و با هدف دستیابی به نتایج عملی انجام شود.

بهرامی در جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های استان افزود: انتظار می‌رود جلساتی که با حضور مسئولان و مدیران برگزار می‌شود خروجی مشخص و قابل اجرا داشته باشد و تصمیم‌های اتخاذشده به مرحله عمل برسد.

وی با انتقاد از نبود فضای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی افزود: در منطقه سرود شمالی به دلیل تصمیم‌گیری‌های نامناسب گذشته فضای موردنیاز برای توسعه فراهم نشده است بنابراین باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم و برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی کنیم.

نماینده مردم بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه بخشی در مدیریت امکانات گفت: دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه یاسوج از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند و مدیران باید به‌جای نگاه محدود به مجموعه خود منافع عمومی و توسعه استان را در اولویت قرار دهند.

بهرامی با اشاره به نیاز مجموعه آموزش‌وپرورش به همکاری دانشگاه‌ها گفت: باید از ظرفیت علمی و اجرایی دانشگاه‌ها برای حل مسائل آموزش‌وپرورش استفاده کرد و زمینه همکاری بیشتر میان این مجموعه‌ها را فراهم آورد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تبدیل محدوده‌ای در مرکز شهر در مجاورت بیمارستان شهید بهشتی به پارک بر ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی و استفاده بهینه از فضا‌های شهری تأکید کرد و اضافه کرد: اگر امروز درباره مسائل و نیاز‌های جامعه تصمیم‌های درست و به‌موقع نگیریم پیامد‌های مشکلات موجود در آینده گریبان‌گیر همه خواهد شد ازاین‌رو ضروری است مسئولان با هم‌افزایی و نگاه توسعه‌محور تصمیم‌های مؤثر و ماندگار اتخاذ کنند.