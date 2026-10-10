به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ برخورد با تپه پراید در کیلومتر ۴۰ محور میامی به شاهرود ۲ مصدوم، تصادف پراید و کامیون کیلومتر ۱۱۰ محور دامغان به جندق ۴ مصدوم ، واژگونی کامیون در کیلومتر ۱۶ محور گرمسار به آرادان یک مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۶۸ محور میامی به سبزوار ۶ مصدوم، برخورد با گاردریل رانا در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به شریف آباد ۴ مصدوم، تصادف ایسوزو و کامیون در کیلومتر ۴۰ محور آرادان به سرخه یک کشته و یک مصدوم، تصادف سمند و تریلی در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به دامغان ۵ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۱۵ محور سبزوار به میامی ۵ مصدوم، تصادف ایسوزو و کامیون در کیلومتر ۵۳ محور سرخه به آرادان یک مصدوم، واژگونی ال نود در کیلومتر ۱۳ محور فولادمحله به دامغان ۲ مصدوم، واژگونی و حریق تریلی در کیلومتر ۴۲ محور آرادان به سرخه یک کشته و یک مصدوم ، برخورد باگاردریل ال ۹۰ در کیلومتر ۲۳ محور ارادان به سرخه ۴ مصدوم، واژگونی تریلی در کیلومتر یک محور میامی به شاهرود ۲ مصدوم، تصادف مزدا وانت و پیکان وانت در کیلومتر ۱۲ محور فولادمحله به کیاسر ۲ مصدوم، تصادف زنجیره‌ای ۶ خودرو (۲ تریلی_۴ سواری) در کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان یک کشته و ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت .