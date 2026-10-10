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فرزاد حقخواه، بازیکن اسکواش بیرجند، در قالب تیم ملی ایران به مسابقات آسیایی تایلند اعزام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرزاد حقخواه، بازیکن اسکواش بیرجند، در رقابت ۸ عضو تیم ملی، انتخابی اعزام به بازیهای آسیایی تایلند که از ۱۴ تا ۱۶ مهر برگزار شد در جمع ۴ نفر برگزیده قرار گرفت.
مسابقات آسیایی اسکواش تایلند زمستان امسال برگزار میشود.
همچنین حق خواه در قالب تیم ملی آذرماه برای شرکت در مسابقه KL مالزی و اردوی تیم ملی در این کشور، آذر امسال به مالزی اعزام خواهد شد.