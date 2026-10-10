فرزاد حق‌خواه، بازیکن اسکواش بیرجند، در قالب تیم ملی ایران به مسابقات آسیایی تایلند اعزام می شود.

انتخاب بازیکن اسکواش بیرجند، برای اعزام به مسابقات آسیایی تایلند

انتخاب بازیکن اسکواش بیرجند، برای اعزام به مسابقات آسیایی تایلند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرزاد حق‌خواه، بازیکن اسکواش بیرجند، در رقابت ۸ عضو تیم ملی، انتخابی اعزام به بازی‌های آسیایی تایلند که از ۱۴ تا ۱۶ مهر برگزار شد در جمع ۴ نفر برگزیده قرار گرفت.

مسابقات آسیایی اسکواش تایلند زمستان امسال برگزار می‌شود.

همچنین حق خواه در قالب تیم ملی آذرماه برای شرکت در مسابقه KL مالزی و اردوی تیم ملی در این کشور، آذر امسال به مالزی اعزام خواهد شد.