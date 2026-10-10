مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌ساز با هدف ارتقای آمادگی عمومی در برابر حوادث و بلایای طبیعی خبر داد و اعلام کرد: اقدامات پیشگیرانه و پایش‌های فنی برای آمادگی استان یزد در برابر بارش‌های پیش‌رو و شرایط احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو صورت گرفته است.

آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی؛ محور برنامه‌های هفته مدیریت بحران و کاهش اثرات بلایای طبیعی

آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی؛ محور برنامه‌های هفته مدیریت بحران و کاهش اثرات بلایای طبیعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، «بالاکتفی» در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته مدیریت بحران، با اشاره به نام‌گذاری این هفته برای نخستین بار در کشور از ۱۸ مهرماه، گفت: شعار محوری این هفته «مردم آماده، ایران تاب‌آور» تعیین شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده برنامه‌های هفته مدیریت بحران در سه روز نخست اجرا می‌شود، افزود: آموزش، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی برای شناخت بهتر مخاطرات و افزایش آمادگی جامعه در برابر بحران‌ها، از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌هاست.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، افزایش مشارکت همگانی و معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه مدیریت بحران را از دیگر اهداف برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

بالاکتفی همچنین درباره آمادگی استان یزد برای بارش‌های پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، هشدار‌های لازم به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و برگزاری جلسات هماهنگی، انجام اقدامات پیشگیرانه، بازدید‌های فنی و پایش‌های لازم در ابعاد مختلف برای افزایش آمادگی استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول و کاهش خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات جوی و شرایط مرتبط با پدیده ال‌نینو انجام شده است.