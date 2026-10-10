حدود ۳ هزار مرکز مشاوره غیردولتی تحت نظارت بهزیستی فعال است

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی گفت: از سوی سازمان بهزیستی شبکه گسترده‌ای شامل خط تلفنی شبانه‌روزی ۱۴۸۰ و ۳ هزار مرکز مشاوره غیردولتی را برای ارائه خدمات تخصصی و رایگان به تمامی اقشار جامعه فعال شده است.