به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: خط صدای مشاور ۱۴۸۰ یکی از مهمترین ابزارهای توسعه دسترسی مردم به خدمات مشاورهای است و بهعنوان یکی از درگاههای اصلی ورود افراد به نظام خدمات سلامت روان، فعالیت میکند. خط ۱۴۸۰ خدمات مشاوره، راهنمایی و ارجاع را به صورت رایگان و بدون نیاز به تعیین وقت قبلی ارائه میدهد و تمامی اقشار جامعه میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: پاسخگویی سریع و محرمانه، پوشش موضوعات متنوعی همچون اضطراب، افسردگی، مشکلات خانوادگی، فرزندپروری، ازدواج، اعتیاد و اختلالات پس از سانحه و همچنین امکان ارجاع تماسگیرندگان به مراکز تخصصی، از ظرفیتهای مهم این خط است. خط ۱۴۸۰ با کاهش موانع مالی و جغرافیایی، دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات مشاورهای را فراهم کرده و برای گروههایی مانند افراد کمتوان مالی، افراد دارای معلولیت، کودکان و نوجوانان و ساکنان مناطق صعبالعبور نیز ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده است.
غفاری گفت: این خط به صورت شبانهروزی و در تمام ایام هفته پاسخگوی تماسهاست و در صورت نیاز، افراد را برای دریافت خدمات تخصصیتر به مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی ارجاع میدهد. توسعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاورهای و آگاهسازی عمومی درباره سلامت روان، یکی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد و خانوادههاست.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی در کشور فعال هستند. سازمان بهزیستی با هدف ارتقای سطح سلامت روان جامعه، پاسخگویی به نیازهای روانشناختی اقشار مختلف و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی مشاوره، بیش از دو دهه است که نسبت به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیردولتی اقدام میکند. این مراکز خدمات تخصصی خود را در حوزههای مختلفی از جمله ازدواج و خانواده، سالمندان، سلامت جنسی، کودک و نوجوان، خدمات تحصیلی و تربیتی، کودکان دارای نیازهای ویژه، روانسنجی، خدمات صنعتی و سازمانی، رواندرمانی و توانبخشی ارائه میکنند.
وی افزود: توسعه دسترسی مردم به خدمات تخصصی روانشناختی و استفاده از ظرفیت مراکز غیردولتی تحت نظارت، یکی از محورهای مهم سازمان بهزیستی برای ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. مردم می توانند در تمام نقاط کشور با گرفتن شماره تلفن ۱۴۸۰ در هرساعت از شبانه روز و تمامی ایام هفته با روانشناسان و مشاوران تماس گرفته و در زمینه های ازدواج و خانواده ، کودک و نوجوان، مشکلات روانشناختی نظیر اضطراب و افسردگی، مشکلات سالمندان و سایر موارد خدمات مشاوره تلفنی دریافت نمایند.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: ۴۳۵ هزار نفر در طرح ملی سنجش سلامت روان مشارکت کردند. در طرح ملی سنجش سلامت روان با هدف شناسایی زودهنگام آسیبهای روانشناختی ناشی از جنگ و فراهم کردن زمینه مداخلات بهنگام، ۴۳۵ هزار و ۱۵۹ نفر در سراسر کشور مشارکت کردند. از مجموع شرکتکنندگان در این طرح، ۷۰ هزار و ۷۲۳ نفر در گروه پرخطر شناسایی شدند که حدود ۱۶.۳ درصد کل پاسخدهندگان را شامل میشود.
وی افزود: پس از شناسایی افراد پرخطر، ۳۶ هزار و ۷۴۴ نفر رضایت آگاهانه خود را برای دریافت خدمات تخصصی و پیگیری اعلام کردند. در مرحله پیگیری فعال نیز با ۲۵ هزار و ۹۱۱ نفر تماس موفق برقرار شد و این افراد برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره و روانشناسی منتخب معرفی شدند. هدف از اجرای این طرح، شناسایی سریع آسیبهای روانشناختی و فراهم کردن امکان مداخله در مراحل اولیه است تا افراد در معرض خطر پیش از تشدید مشکلات، به خدمات تخصصی دسترسی پیدا کنند.