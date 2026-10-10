تیم والیبال «شهدای روستای آزان» با عملکردی درخشان، موفق به کسب مقام قهرمانی در مسابقات والیبال پیشکسوتان استان مازندران که در شهر جویبار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس هیات ورزشی روستایی عشایری جویبار در حاشیه فینال مسابقات والیبال پیشکسوتان سه شهرستان مازندران درآزان جویبار گفت:مسابقات والیبال پیشکسوتان استان مازندران به مناسبت هفته دفاع مقدس، با حضور هشت تیم در روستای آزان شهرستان جویبار برگزار شد.

جمالی افزود: این رقابت‌ها به مدت ۲۰ روز و به‌صورت حذفی برگزار شد و در نهایت، تیم‌های تیرکلای شهدای ساری و شهدای روستای آزان با غلبه بر حریفان خود به دیدار فینال راه یافتند.

وی خاطر نشان کرد:در دیدار پایانی این مسابقات، تیم شهدای آزان جویبار موفق شد با نتیجه سه بر صفر شهدای روستای تیرکلای ساری را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، تقویت روحیه ورزشی و ایجاد همدلی و نشاط در میان پیشکسوتان والیبال استان مازندران برگزار شد.