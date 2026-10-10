به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز (شنبه) و فردا بخصوص در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل شب، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل استان به نسبت متلاطم خواهد بود.

هادی سالاری ادامه داد: از ظهر یک‌شنبه تا اواخر روز وزش باد متوسط تا به‌نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه با رشد ابر در برخی نقاط استان (بویژه نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، بصورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی بوشهر وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

سالاری گفت: فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد، مد اول ساعت ۰۷:۴۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۴۰ و مد دوم ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه رخ خواهد داد.