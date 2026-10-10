ارائه بیش از ۷۹ هزار مشاوره تلفنی رایگان در آذربایجان شرقی
مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی از ارائه ۷۹ هزار و ۶۲۹ مشاوره تلفنی رایگان از طریق خط ۱۴۸۰ طی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرگل صحاف با اشاره به اهمیت سلامت روان در جامعه اظهار کرد: سلامت روان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و داشتن سلامت روانی سبب میگردد افراد تعادل روانی بهتری داشته باشند کارآمدی آنها بالاتر رود و تنشها و استرسهای زندگی کاهش یابد.
وی افزود: سلامت روان به معنای تندرستی است که در آن فرد تواناییهای خود را بشناسد، بتواند با استرسهای معمول زندگی کنار بیاید، کار مفید و سازنده انجام دهد و با جامعه خود تعامل برقرار کند.
مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی با اشاره به رسالت قانونی این سازمان تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبها و مداخله در بحرانهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: ماموریت ما در بهزیستی پیوندی ناگسستنی با خدمات روانشناختی دارد چه در رویکرد پیشگیرانه و توانمندساز و چه در شناسایی عوامل خطر برای گروههای هدف اعم از معلولان، مددجویان، زنان، کودکان و سالمندان.
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای استان خاطرنشان کرد: این استان به پشتوانه ظرفیت عظیم نخبگان دانشگاهی، مراکز مشاوره تخصصی و عمومی، کلینیکهای مددکاری و مراکز مداخله در بحران از سرمایههای انسانی بینظیری برخوردار است.
وی با بیان اینکه هنوز تا همگانی شدن فرهنگ استفاده از خدمات مشاورهای فاصله داریم افزود: باور داریم با ترویج این فرهنگ و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه همگی میتوانیم نقشی تعیینکننده در عرصههای پیشگیری و مداخله ایفا کنیم.
مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی در تشریح برنامههای دفتر مشاوره این سازمان گفت: آموزشهای ارتقایی حوزه ازدواج و خانواده، آموزش مهارتهای زندگی، مراکز و خدمات روانشناختی و مشاوره حضوری و تلفنی، برنامههای غربالگری اضطراب و ارزیابی روانشناختی کودکان و نوجوانان، مداخلات و حمایتهای روانی اجتماعی در بحران، کنترل و کاهش خودکشی و توانمندسازی روانشناسان و مشاوران از طریق برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از جمله این برنامههاست.
وی با اشاره به ظرفیتهای همکاری این سازمان اظهار کرد: بهزیستی جزو نهادهایی است که بیشترین ظرفیت را برای همکاری و مشارکت در خدمات روانشناختی فراهم نموده است. هماکنون نزدیک به ۱۰۰۰ نفر (۲۵۰ نفر در بخش دولتی و قریب به ۶۰۰ نفر در بخشهای غیردولتی) تحت نظارت سازمان مشغول به فعالیت هستند.
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به حوزه خانواده گفت: شکلگیری یک نهاد سالم به نام خانواده اعم از ازدواج و آموزشهای مرتبط با آن، تقویت و تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری و تربیت فرزند، آموزش مهارتهای زندگی، شناسایی آسیبهای اجتماعی مرتبط و پیشگیری و مداخلات نظیر کنترل و کاهش طلاق، مبارزه با اعتیاد، تابآوری، خشونت خانگی، مداخلات از طریق اورژانس اجتماعی، بحث زنان و فرزندان و آسیبهای آنها، خانوادههای دارای افراد کمتوان جسمی و ذهنی و در مجموع هر فعالیتی که سلامت روانی-اجتماعی افراد را تحتالشعاع قرار دهد، متکی به فعالیتها و مداخلات تخصصی روانشناختی است.
وی افزود: این یکی از افتخارات سازمان بهزیستی است که در نزدیکترین ارتباط خود با انسانها از طریق متخصصانی دلسوز، متعهد و مورد وثوق بتواند به اهداف انسانی و مقدس سازمان دست یابد.
مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی با اشاره به ارتباط این سازمان با جامعه از طریق مشاورههای حضوری و تلفنی در بحرانهای فردی و خانوادگی گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ هزار و ۲۸۳ تماس با خط ۱۲۳ داشتیم.
وی افزود: ۳۶ هزار و ۴۳۱ مشاوره حضوری در ۱۷۷ مرکز دولتی و غیردولتی انجام گرفت و ۷۹ هزار و ۶۲۹ تماس موفق و انجام مشاوره توسط ۱۸ مشاور به صورت تلفنی و کاملاً رایگان از طریق تماس با خط ۱۴۸۰ انجام پذیرفت.