اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه و تشکل قرآن و عترت با رأی مستقیم مدیران موسسات قرآنی برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت چهارمحال و بختیاری

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به حضور ۲۹ نفر از مدیران و نمایندگان موسسات و تشکل‌های قرآنی در این نشست، گفت: پس از برگزاری فرآیند رأی‌گیری، اعضای اصلی هیئت‌مدیره با کسب آرای لازم انتخاب شدند.

شهرام فرجی افزود: بر اساس شمارش آرا، فرشته امیری کاکلی (موسسه الشفاء) با ۱۹ رأی، رویا قائدی (موسسه اهل‌بیت علیهم‌السلام) با ۱۸ رأی، خدیجه شاهوردی شهرکی (موسسه نسیم وحی الهی) با ۱۶ رأی، و همچنین مرتضی رفیعی (موسسه ندای ملکوت) و فریده معین (موسسه نورالثقلین) هرکدام با ۱۳ رأی به‌عنوان پنج عضو اصلی هیئت‌مدیره برگزیده شدند.

وی در خصوص تعیین تکلیف آرای برابر در انتخابات هیئت‌مدیره گفت: با توجه به کسب آرای مساوی توسط سه نفر از کاندیدا‌ها برای دو کرسی اصلی و یک جایگاه علی‌البدل، فرآیند انتخاب بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفت که در نهایت، زهرا گل‌محمدی (موسسه بیت‌الزهراء) به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره معرفی شد.

فرجی همچنین با اشاره به انتخاب بازرسان اتحادیه گفت: در این بخش نیز زینب محمودی (موسسه امام محمدباقر (ع)) با ۲۴ رأی، مینا علیمردانی (موسسه‌ام‌ابیها) با ۱۹ رأی و افسانه حیدری (موسسه فاطمیون) با ۱۸ رأی به عنوان بازرسان منتخب شناخته شدند و پروین شریفی (موسسه ریحانه) با کسب ۱۱ رأی، به عنوان عضو علی‌البدل بخش بازرسی انتخاب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این دوره از انتخابات ۱۰ نفر برای هیئت‌مدیره و ۵ نفر برای جایگاه بازرسی کاندیدا شده بودند، به اهمیت نقش این اتحادیه پرداخت و افزود: شناسایی، سازمان‌دهی، تقویت و پشتیبانی از موسسات قرآنی، تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، جلب مشارکت‌های مردمی و ارائه مشاوره به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های قرآنی، از جمله ماموریت‌های کلیدی این اتحادیه است.

وی خاطرنشان کرد: این اتحادیه می‌تواند با جذب و توزیع اعتبارات برای فعالیت‌های قرآنی مردمی، ارزیابی دقیق عملکرد‌ها و ارائه پیشنهادات سازنده، نقش موثری در ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای جایگاه صنفی موسسات داشته باشد.

در حال حاضر بیش از ۵۵ موسسه و تشکل قرآنی تحت نظارت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی در چهارمحال و بختیاری فعال هستند.