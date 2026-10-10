مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: نسخه‌های خطی قرآن کریم متعلق به دوره قاجار در شهرستان درمیان، در فهرست میراث ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: نسخه‌های خطی قرآن کریم متعلق به دوره قاجار در شهرستان درمیان، به دلیل برخورداری از ارزش‌های تاریخی و هنری، خوشنویسی نفیس و تذهیب‌های چشم‌نواز، در فهرست میراث ملی منقول کشور به ثبت رسید.

سیروسی، افزود: نسخه‌های خطی قرآن کریم شهرستان درمیان از آثار ارزشمند میراث مکتوب استان هستند که ویژگی‌های هنری و تاریخی آنها، اهمیت ویژه‌ای به این آثار بخشیده است.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این قرآن‌ها متعلق به دوره قاجاریه هستند و از نظر خوشنویسی، تاریخ کتابت و تذهیب، ارزش‌های قابل‌توجهی دارند.

سیروسی با اشاره به پیشینه فرهنگی شهرستان درمیان افزود: این منطقه در گذشته از مراکز مهم کتابت قرآن بوده و نسخه‌های تاریخی موجود، یادآور پیشینه غنی فرهنگی و هنری شرق ایران هستند.