در دومین نشست کمیته تجارت کالا در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ج. ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رفع موانع صادرات سیمان ایرانی به جمهوری قزاقستان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در این نشست علاوه بر بررسی روند تجارت دو جانبه و عملیاتی کردن مفاد موافقت‌نامه تجارت آزاد که از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده است، موضوعات فنی و چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان دو طرف مورد بحث قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین نتایج این نشست، رفع موانع صادرات سیمان ایرانی به جمهوری قزاقستان بود. کارشناسان دو طرف با بررسی چالش‌های موجود، راهکارهای لازم برای تسهیل ورود سیمان ایرانی به بازار قزاقستان را مورد توافق قرار دادند.

طرفین در این نشست به بررسی موضوعات فنی در حوزه خودرو و ماشین‌آلات، از جمله اثرات عوارض اسقاط در بازار روسیه بر شرایط رقابت کالاهای ایرانی پرداختند.

علاوه بر این، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، موضوع محدودیت‌های وارداتی کالاهای مصرفی نهایی از کشورهای عضو اتحادیه به ایران و همچنین بررسی الزامات فنی مربوط به محصولات غذایی نظیر شیرینی، شکلات، نوشیدنی‌های گازدار (موضوع گواهی GMP) و مدت ماندگاری گوشت سرد وارداتی نیز در دستور کار نشست قرار گرفت.

در نهایت، پیشنهاد ایجاد یک سازوکار مشترک برای همکاری در زمینه اقدامات جبرانی تجاری (Safeguards) مطرح و بررسی شد.

شایان ذکر است، کمیته تجارت کالا بر اساس مفاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برای رصد عملکرد اجرایی موافقتنامه ایجاد شده است.

گزارش و نتایج این کمیته به کارگروه مشترک موافقتنامه تجارت آزاد به ریاست وزیر صمت ج.ا ایران و وزیر تجارت اوراسیا که مقرر است در تهران برگزار شود، ارائه خواهد شد.