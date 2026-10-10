شبکه‌های دو و آموزش سیما در جدول پخش روز شنبه ۱۸ مهرماه، به ترتیب با پخش مستند «دست‌آفریده‌ها» به بازخوانی هنر سرامیک معاصر و در برنامه «دکتر سلام» به بررسی راه‌های پیشگیری از سکته قلبی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «کلاغ‌های من»، شنبه ۱۸ مهر حوالی ساعت ۲۳:۱۰ روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

این اثر به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و کارگردانی رضا حیدری‌پناه، با تمرکز بر آثار فرزاد فرجی، هنرمند سرامیک، مرز‌های میان صنایع‌دستی، چیدمان و هنر‌های صناعی معاصر را بررسی می‌کند.

تکرار این برنامه روز یکشنبه ساعت ۱۵ پخش می شود.

همچنین ، شبکه آموزش سیما امروز ساعت ۱۳، برنامه پزشکی «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده و اجرای دکتر کیانا فرهی را با موضوع «انسداد عروق قلب و خطر سکته قلبی» روانه آنتن می‌کند.

در این برنامه، دکتر سعید ناطقی، متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشن، علل گرفتگی عروق، راهکار‌های درمانی نوین و روش‌های پیشگیری از سکته‌های قلبی را برای مخاطبان تشریح می کند.