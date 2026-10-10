مرحله نخست اردوی تیم ملی پارادارت به میزبانی کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نخست اردوی آمادگی ورزشکاران پارادارت آقایان و بانوان در راستای تشکیل تیم ملی برای حضور در رویداد‌های بین‌المللی از بیست و نهم مهر تا یکم آبان در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

سید سعید ساداتی (تهران)، روح‌اله شریعتی، صدیقه نامدار (خراسان‌رضوی)، کاوه مسکینی، معصومه نعمتی (البرز)، محمود نورشرق (اصفهان)، میثم پارسا (مرکزی)، مطلب عرب، باران محسن‌پور (گلستان)، مهدی معصومی (یزد)، سید شریف موسوی (مازندران)، نسیبه وحدت بهزاد، نرگس قاسمی (همدان)، معصومه قاسمی (آذربایجان‌شرقی)، میترا قرمسینی (کرمانشاه)، نرگس رحیمی (ایلام) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی:

سرمربی: غلامرضا شاکر (اردبیل)

مربیان آقایان و بانوان: زهیر محمدی (خراسان‌رضوی)، زینب ترابی (مرکزی)

مدیر فنی: مهدی محمدیان (اردبیل)

سرپرست: علی خادم (تهران)