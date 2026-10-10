در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولتی، در اقدامی قاطع، نانوایی متخلف در شهرستان اردکان به دلیل فروش غیرقانونی و آزادِ آرد دولتی، مجدداً مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین، گفت:با هرگونه تخلف در حوزه توزیع آرد دولتی و هرگونه اقدام مبنی بر خارج کردن آرد از چرخه توزیع قانونی یا فروش آن به صورت آزاد، بدون هیچ‌گونه مماشات و چشم‌پوشی برخورد خواهد شد.محمد فیاض‌فر، افزود: قوه قضاییه و سازمان تعزیرات با نگاهی بسیار سخت‌گیرانه، با متخلفانی که در این زمینه دخل و تصرف می‌کنند، برخورد قاطع خواهند کرد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق و مدیریت صحیح منابع دولتی صورت گرفته و به تمامی فعالان این حوزه هشدار داده شده است که هرگونه تخلف، منجر به برخورد‌های قانونی شدید و مهر وموم فوری واحد‌های متخلف خواهد شد.