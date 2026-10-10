دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و اصلاح گلوگاه‌های فسادزا در فرآیند‌های اداری با هدف پیشگیری از تخلفات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نجفیان با اشاره به نشست فعالان اقتصادی خوزستان با رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار کرد: تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

وی با اشاره به نتایج پایش‌های دوره‌ای اتاق‌های بازرگانی از محیط کسب‌وکار افزود: بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی از جمله مشکلاتی است که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای اجرای طرح‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.

نجفیان با تاکید بر ضرورت شفافیت در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: تبیین روشن برنامه‌ها و سازوکار‌های مقابله با قاچاق و تخلفات اقتصادی، به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا مسئولیت‌ها و تکالیف خود را بهتر بشناسند و مرز میان فعالیت قانونی و رفتار‌های اخلالگرانه مشخص‌تر شود.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز، بخشی از مشکلات محیط کسب‌وکار را ناشی از تفاوت در نحوه اجرای مقررات و رویه‌های اداری دانست و تصریح کرد: شفاف‌سازی فرآیند‌ها و کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای می‌تواند ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی، زمینه‌های شکل‌گیری رانت و تبعیض را کاهش دهد.

وی پیشنهاد کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و بررسی موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی تشکیل شود.

نجفیان تاکید کرد: هدف از این همکاری، دخالت در وظایف اجرایی یا قضایی دستگاه‌ها نیست، بلکه شناسایی پیشگیرانه نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکار برای اصلاح فرآیند‌های اداری است.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی اهواز آمادگی دارد مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند‌های اداری را در چارچوب این همکاری مطرح و برای رفع آنها با پلیس امنیت اقتصادی همکاری کند.