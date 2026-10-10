فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: استقرار یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها از شمال غرب تا غرب و جنوب غرب و از شرق تا جنوب شرق کشور و سواحل مکران انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به درس‌آموخته‌های ارتش از جنگ‌های تحمیلی پیشین، بر لزوم بهره‌گیری از آنان برای ایستادگی هرچه بیشتر مقابل دشمنان تاکید کرد.

متن گفت‌وگوی امیر سرتیپ جهانشاهی به شرح زیر است:

درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چه تغییراتی در نیروی زمینی ارتش ایجاد کرد و این نیرو در جنگ تحمیلی سوم چگونه برای مقابله با تهدیدات دشمن وارد میدان شد؟

پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با استفاده از درس‌آموخته‌های جنگ و در اجرای فرامین فرماندهی، اقدامات بسیار خوبی انجام دادیم. طرح‌های عملیاتی را بازنگری کردیم، در ساختار و سازمان رزم تغییراتی ایجاد کردیم و تجهیز یگان‌ها به سلاح‌های جدید با ویژگی‌های دقیق‌زن، هوشمند و شبکه‌پذیر را در دستور کار قرار دادیم. همچنین سطح مهارت و آموزش کارکنان را ارتقا دادیم.

یکی از تأکیدات فرمانده کل ارتش، کاهش تلفات نیروی انسانی، جلوگیری از آسیب‌پذیری تجهیزات و آماده نگه‌داشتن یگان‌ها برای اجرای مأموریت بود. در همین چارچوب، در سطح پادگان‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام شد؛ کانال‌ها و تونل‌های متعدد با طول زیاد، مواضع آتش و سنگرهای پدافندی ایجاد کردیم.

این اقدامات موجب شد پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، یا همان جنگ رمضان، یگان‌های نیروی زمینی هم از نظر روحیه و هم از نظر عملیاتی آماده باشند. روحیه ایثارگری از گذشته در میان کارکنان ما وجود داشته و نمونه‌های آن را در افرادی همچون اسدزاده مشاهده می‌کنیم.

آیا نحوه استقرار یگان‌های نیروی زمینی ارتش در سراسر کشور پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم با پیش از این تفاوت کرد؟

به‌محض آغاز جنگ تحمیلی سوم، بیش از ۵۰ یگان رزمی و پشتیبانی نیروی زمینی، شامل تیپ‌های متحرک، واکنش، زرهی و مکانیزه و یگان‌های توپخانه، مهندسی، موشکی و پهپادی، در مرزهای کشور مستقر شدند.

این استقرار از شمال غرب تا غرب و جنوب غرب و از شرق تا جنوب شرق کشور و سواحل مکران انجام شد. در جریان این مأموریت، بیش از ۹ میلیون کیلومتر پیمایش جاده‌ای صورت گرفت، همچنین مقادری مهمات و تجهیزات با استفاده از خودروهای سنگین نیرو انتقال یافت.

این جابه‌جایی‌ها زیر دید و تیر پهپادها و هواپیماهای دشمن، در تاریکی شب و به‌صورت نفوذی انجام شد و نیروها در مرزها استقرار یافتند. همین اقدامات در ایجاد بازدارندگی نقش داشت و موجب شد دشمن جرئت ورود به مرزهای کشور را پیدا نکند.

این مأموریت با حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و به‌ویژه فرمانده محترم کل ارتش و ستاد ارتش و با تلاش کارکنان انجام شد. خداوند شاهد است که کارکنان با روحیه ایثارگری و به‌صورت داوطلبانه در میدان جنگ و در مرزها حضور یافتند.

وضعیت فعلی استقرار یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزها چگونه است؟

یگان‌های ما هم‌اکنون نیز در مرزها مستقر هستند. با وجود مشکلات، گرمای بالای ۵۰ درجه، رطوبت بسیار زیاد و کمبود امکانات، کارکنان از چنان روحیه بالایی برخوردارند که همواره به‌دلیل داشتن چنین نیروهایی شاکر خداوند هستیم. آنان با وجود این شرایط، آماده اجرای مأموریت هستند.

یگان‌های نیروی زمینی از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و در کنار سایر نیروهای مسلح، با پشتیبانی مردم عزیز و رهبری‌های مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آماده‌اند در هر نقطه از کشور و در هر زمان از دین اسلام، مرزهای کشور و مردم دفاع کنند و تا پای جان ایستاده‌اند.

برای مقابله با احتمال حضور دشمن در داخل خاک ایران نیز در سراسر کشور شناسایی انجام داده‌ایم. مناطقی که احتمال فرود هواپیماهای دشمن یا حضور آنان وجود دارد، از جمله فرودگاه‌های متروکه، شناسایی شده و یگان‌های لازم برای مقابله پیش‌بینی شده‌اند. اقدامات اطلاعاتی نیز انجام شده و به لطف خداوند از اشراف اطلاعاتی برخورداریم.

در حین جنگ تحمیلی سوم بارها از حفظ توان تولید تجهیزات سخن گفته شد، این مهم در نیروی زمینی ارتش چگونه بود؟

توان و آمادگی یگان‌های ما امروز بسیار بالاتر از پیش از جنگ است. در جریان جنگ، در کنار اقداماتی که تشریح کردم، عملیات آفندی موشکی نیز انجام دادیم و هزاران پهپاد آرش را در کنار سایر نیروهای مسلح به‌سوی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی شلیک کردیم.

در حین جنگ تولید داشتیم و اکنون نیز به لطف خداوند تولید ادامه دارد. یگان‌ها همچنان آماده‌اند و از تاب‌آوری لازم، روحیه بالا و تجهیزات بسیار خوب برخوردارند.



نیروی زمینی ارتش برای حفظ جان نیروها و کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات در برابر حملات دشمن چه تدابیری به کار گرفت و اجرای اقدامات پدافند غیرعامل تا چه اندازه در کاهش تلفات مؤثر بود؟

یگان‌های ما در سراسر کشور استقرار دارند؛ هم در مرزها مستقر بودند و هم برای دفاع از پادگان‌ها در پادگان‌ها حضور داشتند. برای نمونه، یگانی از شمال غرب کشور به جنوب شرق منتقل شده و اکنون در آن منطقه مستقر است.

دشمن در برخی مناطق، پادگان‌های ما را ناجوانمردانه هدف قرار داد. در یکی از پادگان‌ها، ۱۰ آسایشگاه را مورد حمله قرار داد، اما به لطف خداوند، با توجه به پراکندگی و اقدامات انجام‌شده، تعداد شهدای ما بسیار کم بود.

تعدادی از پادگان‌های نیروی زمینی مورد حمله دشمن قرار گرفت و صدها هزار مترمربع از ساختمان‌های ما تخریب شد. به اعتقاد فرماندهان، سلسله‌مراتب و تحلیلگران نظامی و سیاسی، اگر این اقدامات پدافند غیرعامل در نیروی زمینی انجام نشده بود، تلفات ما می‌توانست به هزاران نفر برسد.

با وجود این حملات و تخریب‌ها، کارکنان محکم ایستادند، مقاومت کردند و عهد بستند که راه شهدا را ادامه دهند.

با توجه به استمرار استقرار یگان‌ها و تهدیدات دشمن، پیام شما به مردم چیست و همراهی مردم و خانواده‌های کارکنان چه نقشی در حفظ آمادگی نیروی زمینی داشته است؟

ابتدا از حضور مردم عزیز در صحنه تشکر می‌کنم. مردم از ابتدای انقلاب همواره در صحنه بوده‌اند و از نیروهای مسلح پشتیبانی کرده‌اند؛ چه در دوران هشت سال دفاع مقدس که این روزها در ایام بزرگداشت آن قرار داریم و چه در جنگ‌های تحمیلی اخیر، به‌ویژه جنگ تحمیلی سوم. مردم تا امروز بیش از ۲۰۰ شب در میدان حضور داشته‌اند و نخستین وظیفه ما، قدردانی از آنان است.

به مردم عزیز عرض می‌کنم فرزندان شما در نیروهای مسلح، با پیمان خونی که بسته‌اند، تا آخرین قطره خون خود از کشور و دین اسلام دفاع می‌کنند. آنان با مردم، در خدمت مردم و مدافع مردم هستند.

دشمن هنگامی که در جنگ سخت و نظامی به اهداف شوم خود نمی‌رسد، به‌دنبال جنگ شناختی می‌رود. در برابر جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی دشمن باید هوشیار باشیم، همچنان محکم بایستیم و مقاومت کنیم. همان‌گونه که اجازه ندادیم دشمن در جنگ سخت به اهداف خود برسد، باید در جنگ شناختی نیز مانع تحقق اهداف او شویم.

به نیروهایی که با چنین روحیه‌ای در مرزها حضور دارند افتخار می‌کنیم. نمونه‌هایی از این روحیه را در میان کارکنانی دیده‌ایم که با وجود شهادت همرزمانشان، همچنان برای دفاع از کشور در جنوب شرق ایستاده‌اند.

در یکی از این دیدارها، با یکی از کارکنان که اهل رابر کرمان بود صحبت کردم و مشخص شد همشهری هستیم. ما خود را شاگرد حاج قاسم می‌دانیم و امیدواریم خداوند کمک کند راه شهدای بزرگواری همچون حاج قاسم، شهید نصیرزاده، شهید سلامی و دیگر شهدای عزیز را ادامه دهیم.

در کنار روحیه بالای کارکنان، همراهی خانواده‌های آنان نیز بسیار مهم بود. در پادگان‌هایی که مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند، همسران کارکنان پادگان را ترک نکردند؛ برای آنان غذا می‌پختند، غذا می‌آوردند و در کنارشان می‌ماندند.

در بسیاری از پادگان‌ها نیز خانواده‌ها در منازل سازمانی ماندند و در کنار همسران خود، از آنان حمایت و پشتیبانی کردند. این همراهی در حفظ روحیه کارکنان و استمرار مأموریت‌ها بسیار ارزشمند بود.