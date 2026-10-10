چهارمین جشنواره بومی و محلی «ماریم» همزمان با روز روستا و با مشارکت ۴۰ روستای بخش مرکزی شهرستان جویبار، در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهارمین جشنواره بومی و محلی «ماریم» همزمان با روز روستا و با مشارکت ۴۰ روستای بخش مرکزی شهرستان جویبار، در جوار پل تاریخی سیکاپل درویش محمدشاه، در منطقه پایین‌رَتبه جویبار برگزار شد.

فرماندار جویبار گفت: این جشنواره با هدف پاسداشت فرهنگ بومی، معرفی ظرفیت‌های روستایی و زنده نگه داشتن آیین‌ها و سنت‌های کهن مازندران، میزبان مردم و خانواده‌ها بود.

محمد مدانلو، با اشاره به مشارکت گسترده روستا‌های بخش مرکزی در این جشنواره گفت: دهیاران، شورا‌های اسلامی و نمایندگان ۴۰ روستا در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت داشتند و با برپایی ۱۵ غرفه، بخشی از توانمندی‌ها، دست‌ساخته‌ها و تولیدات بومی و محلی روستا‌های خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی روستاها، عرضه محصولات محلی و آشنایی بیشتر نسل جوان با آداب و رسوم و میراث ارزشمند گذشتگان است.

فرماندار جویبار با بیان اینکه فرهنگ روستایی بخش مهمی از هویت تاریخی و اجتماعی مازندران را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: اجرای برنامه‌های آیینی و محلی، برگزاری مسابقات بومی و محلی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله بخش‌های این جشنواره بود که با استقبال خانواده‌ها همراه شد.

در این رویداد، هنرمندان و فعالان فرهنگی با اجرای برنامه‌های متنوع، فضایی بانشاط و صمیمی ایجاد کردند تا علاوه بر سرگرمی و نشاط اجتماعی، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ، هنر و سنت‌های بومی منطقه فراهم شود.

برگزاری جشنواره ماریم در کنار پل تاریخی سیکاپل درویش محمدشاه نیز فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی جویبار با زندگی امروز مردم و معرفی بیشتر جاذبه‌های این شهرستان بود.

چهارمین جشنواره بومی و محلی ماریم، بار دیگر اهمیت مشارکت روستاییان در حفظ میراث فرهنگی، معرفی توانمندی‌های تولیدی و هنری و تقویت همدلی میان روستا‌های بخش مرکزی جویبار را به نمایش گذاشت؛ رویدادی که می‌تواند زمینه‌ای برای حمایت بیشتر از تولیدات محلی، رونق فعالیت‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های روستایی شهرستان باشد.