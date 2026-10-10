آغاز برداشت محصول به، از باغ‌های استان فارس

آغاز برداشت محصول به، از باغ‌های استان فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عملیات برداشت محصول به از سطح یک هزار و ۸۱۵ هکتار از باغ‌های استان فارس با پیش‌بینی تولید بیش از ۱۹ هزار تن آغاز شد.

محمدصادق فانی افزود: این استان با این میزان تولید محصول به در رتبه دوم تولید و جایگاه سوم سطح زیر کشت این میوه باغی در کشور قرار دارد.

وی بیان کرد: متوسط عملکرد تولید این محصول در باغ‌های استان ۱۱ تن در هر هکتار است که این سطح از بهره‌وری بیانگر مدیریت بهینه منابع آب و خاک و همچنین ترویج دانش فنی در میان بهره‌برداران بخش باغبانی استان است که منجر به کسب جایگاه برتر ملی برای فارس شده است.

فانی افزود: شهرستان‌های نی‌ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم‌بید و سپیدان با بهره‌گیری از شرایط اقلیمی متنوع، سهم بسزایی در پایداری عرضه این محصول به بازار‌های مصرف دارند.

وی درباره گونه‌های کشت‌شده، اظهار کرد: ارقام غالب در باغ‌های این منطقه شامل ارقام اصفهانی که در بازار با نام‌های محلی «شیشه‌ای» و «دبه‌ای» شناخته می‌شوند و همچنین ارقام بومی سازگار با شرایط محیطی است. تنوع این ارقام علاوه بر انطباق با اقلیم‌های گوناگون استان، زمینه پاسخگویی به تقاضا‌های مختلف بازار را فراهم کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: توسعه زنجیره‌های ارزش، حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی و برای جلوگیری از خام‌فروشی و هدایت این حجم از تولید به سمت بازار‌های صادراتی، از اولویت‌های راهبردی برای ارزش‌آفرینی بیشتر در این بخش است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، درآمدزایی قابل‌توجهی برای باغداران استان به همراه خواهد داشت و نقش مؤثری در تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.