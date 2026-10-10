وزیر نیرو از افتتاح هفت طرح در شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد و گفت: با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تغییرات در شبکه برق، پیش‌بینی ناپایداری‌های احتمالی و تقویت سامانه‌های حفاظتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در حاشیه مراسم افتتاح هفت طرح شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: پیش‌تر به مردم وعده داده بودیم که تحولات صنعت برق را در عمل نشان دهیم و امروز بخشی از این تحولات در قالب پروژه‌های جدید مدیریت شبکه برق به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به تأثیر افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر بر شبکه برق افزود: اضافه شدن منابع تجدیدپذیر به شبکه، در کنار مزایای خود، می‌تواند ناپایداری‌هایی را ایجاد کند که باید مورد توجه قرار گیرد و برای مدیریت آنها آمادگی لازم وجود داشته باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه اندازه‌گیری و پایش فاز در نقاط مختلف شبکه از جمله اقدامات مورد توجه است، گفت: تحولات صنعت برق نیازمند توسعه ابزار‌های پایش، پیش‌بینی و حفاظت از شبکه است تا در صورت بروز حوادث احتمالی، امکان پیش‌بینی و مقابله با آنها فراهم باشد.

وی افزود: ممکن است مردم در حال حاضر تأثیر مستقیم این پروژه‌ها را احساس نکنند، اما این اقدامات برای افزایش آمادگی شبکه در برابر حوادث احتمالی و حفظ پایداری برق اهمیت دارد.

وزیر نیرو تأکید کرد: تلاش کرده‌ایم دانش روز دنیا را متناسب با نیاز‌های صنعت برق، به‌صورت عملیاتی و در زیرساخت‌های فیزیکی شبکه به کار بگیریم تا شبکه برق کشور، پایدارتر و دانش‌بنیان‌تر شود.