صاحبان صنایع و شرکت های مختلف ایران، در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه کابل در افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته حضور بسیار پررنگ‌تری داشته اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، حضور صاحبان شرکت‌های ایرانی در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار پررنگ‌تر شده است.

در این نمایشگاه، شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی و فیبر نوری از کشورمان حضور پیدا کرده است که بنا دارد مجدد صادراتش را به افغانستان برقرار کند.

یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید محصولات دارویی فعالیت می‌کند که ۵۰ قلم از داروهایش سال‌ها در افغانستان عرضه می‌شود و بنا دارد تعداد آن را به حدود ۱۰۰ قلم برساند.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا نیز با تولیدات و محصولات مرتبط با دارو، سیمان و مواد معدنی در این نمایشگاه با ۱۶ شرکت زیر مجموعه‌اش آمده است.

این شرکت‌ها از جای جای ایران آمده و با استقبال مردم و مسئولان حکومت افغانستان هم مواجه شده‌اند.

وزیر نیرو هم در سفر دو روزه اش به کابل از این نمایشگاه بازدید کرد و در غرفه‌های ایرانی حضور یافت.

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی ابوحنیفه تا ۲۱ مهر در نمایشگاه بین المللی افغانستان در کابل برپاست.