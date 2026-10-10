رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: حضور چهار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد در فهرست دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده ظرفیت علمی، پژوهشی و اثرگذاری بین‌المللی پژوهشگران این دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم رحیمی گفت: در تازه‌ترین ارزیابی بین‌المللی پژوهشگران جهان در سال ۲۰۲۶، نام چهار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در فهرست پژوهشگران دارای اثرگذاری استنادی برتر جهان قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس نسخه جدید فهرست جهانی دانشمندان پراستناد، ابراهیم رحیمی، مهدی جهانگیری، حسن ممتاز و حامد سقایی در فهرست Single Recent Year قرار گرفته‌اند؛ فهرستی که میزان اثرگذاری علمی و استنادی پژوهشگران را بر اساس عملکرد یک سال اخیر مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین حامد سقایی و ابراهیم رحیمی در فهرست Career-long نیز حضور دارند که این فهرست، اثرگذاری علمی پژوهشگران را در طول دوره فعالیت حرفه‌ای آنان بررسی می‌کند و حضور در آن بیانگر استمرار تولیدات علمی اثرگذار و دیده‌شدن پژوهش‌های محققان در جامعه علمی بین‌المللی است.

رحیمی با اشاره به اعتبار این ارزیابی بین‌المللی عنوان کرد: این فهرست بر اساس روش‌شناسی گروه پژوهشی به سرپرستی پروفسور جان پی.‌ای. یوانیدیس از دانشگاه استنفورد و با استفاده از داده‌های Scopus تهیه و از طریق مخزن داده‌های Elsevier منتشر می‌شود. پژوهشگران در این ارزیابی در ۲۰ حوزه اصلی و ۱۷۴ زیرحوزه تخصصی دسته‌بندی می‌شوند.

وی بیان کرد: در این ارزیابی، صرفاً تعداد مقالات پژوهشگران ملاک قرار نمی‌گیرد، بلکه شاخص‌هایی همچون تعداد استنادها، h-index، hm-index، جایگاه نویسنده در مقالات، میزان خوداستنادی و شاخص ترکیبی c-score مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین حضور در این فهرست، نشان‌دهنده میزان اثرگذاری، استنادپذیری و دیده‌شدن فعالیت‌های علمی پژوهشگران در جامعه علمی جهان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: در نسخه ۲۰۲۶، فهرست Single Recent Year بر پایه استناد‌های دریافت‌شده در سال ۲۰۲۵ تهیه شده، در حالی که فهرست Career-long اثرگذاری پژوهشگران را در کل دوره فعالیت علمی آنان تا پایان سال ۲۰۲۵ ارزیابی می‌کند.

رحیمی خاطرنشان کرد: حضور چهار پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در فهرست سالانه دانشمندان پراستناد جهان و حضور دو نفر از آنان در ارزیابی بلندمدت، دستاوردی ارزشمند و افتخارآفرین برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و جامعه علمی استان چهارمحال و بختیاری است.

وی تأکید کرد: این موفقیت نشان می‌دهد که پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با تکیه بر دانش تخصصی، تولید علم و انجام پژوهش‌های اثرگذار، توانسته‌اند جایگاه قابل توجهی در عرصه علمی بین‌المللی به دست آورند و زمینه ارتقای بیش از پیش مرجعیت علمی دانشگاه و نقش‌آفرینی آن در حل مسائل کشور را فراهم کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: حمایت از پژوهشگران، توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت زیرساخت‌های پژوهش و فناوری از اولویت‌های دانشگاه است و تلاش خواهیم کرد با فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب، شاهد حضور پررنگ‌تر اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه در رتبه‌بندی‌ها و ارزیابی‌های معتبر علمی بین‌المللی باشیم.