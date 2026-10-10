

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، به همراه نمایندگان شرکت مهندسین مشاور و پیمانکار پروژه، از روند تکمیل سایت پرنده‌نگری تالاب هشیلان بازدید کرد.

دزفولی نژاد ضمن بررسی روند پیشرفت عملیات اجرایی سایت پرنده‌نگری تالاب هشیلان، در جریان آخرین وضعیت تکمیل این پروژه قرار گرفت این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، ارزیابی روند اجرای عملیات و تأکید بر تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از این مجموعه انجام شد.

در این بازدید که با حضور نمایندگان شرکت مهندسین مشاور و پیمانکار پروژه انجام شد، بخش‌های مختلف طرح و روند اجرای عملیات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در انجام اقدامات باقی‌مانده، هماهنگی مستمر میان عوامل اجرایی و پیگیری منظم مراحل تکمیل پروژه تأکید شد.

دزفولی نژاد در حاشیه این بازدید گفت: سایت پرنده‌نگری تالاب هشیلان با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند زیست‌محیطی این تالاب، از جمله طرح‌های مؤثر در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی، ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی و فراهم‌سازی زمینه توسعه گردشگری مسئولانه در طبیعت به شمار می‌رود. وی افزود: بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی تالاب هشیلان، ترویج فرهنگ حفاظت از پرندگان و زیستگاه‌های طبیعی و بهره‌گیری اصولی از قابلیت‌های زیست‌محیطی منطقه فراهم کند.

مقام ارشد محیط زیست استان تصریح کرد: تالاب زیبای هشیلان از سرمایه های طبیعی و خدادادی استان کرمانشاه است و همه باید در صیانت از آن کوشا باشیم و به درستی این امانت الهی را به نسل های آینده تحویل دهیم. لازم به ذکر است، در جریان این بازدید، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه، استمرار هماهنگی میان مشاور و پیمانکار و پیگیری مراحل اجرایی تا حصول نتیجه تأکید شد.

تالاب هشیلان در ۲۶ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه در دهستان الهیارخانی و در دامنه کوه‌های «خورین» و «ویس» قرار دارد. این تالاب با مساحت تقریبی ۴۵۰ هکتار یکی از زیست بوم‌های زیبای غرب کشور است.

در این تالاب حدود یک ۱۱۰ جزیره بزرگ و کوچک با مساحت تقریبی یک صد متر مربع تا یک هکتار وجود دارد که حدود سه درصد مساحت تالاب را تشکیل می‌دهند.