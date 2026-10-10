\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627 \u062b\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0686\u06cc\u0632 \u0646\u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0646\u0627\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0648\u06a9\u0644 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0627 \u0648 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u06f2\u06f2\u06f3 \u0634\u0628 \u062e\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0648 \u0646\u06cc\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u0622\u0646\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f: \u0646\u0647 \u0641\u0631\u06cc\u0628 \u062d\u0642\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062f\u0631\u0648\u063a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0647 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u0646\u062f\u060c \u062a\u0627 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0632\u0627\u0646\u0648 \u062f\u0631\u0622\u0648\u0631\u0646\u062f.\n\n \n