به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مهدی صابری افزود: به علت خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان بویژه حوالی بندرلنگه با حضور تیم تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید امروز ۱۸ مهر ماه وجود دارد.

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براین اساس جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و مردم به شایعات توجه نکنند.