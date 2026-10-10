به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جشنواره ملی سیب شیروان با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشاورزی این شهرستان و بهره‌گیری از قابلیت‌های گسترده تولید سیب برای توسعه بازار فروش، رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و باغداری پس از دو روز ، در کوهستان پارک شیرکوه شیروان به کار خود پایان داد؛ جشنواره‌ای که در کنار معرفی سیب مرغوب شیروان و فرآورده هایش، فرصتی برای پیاده روی صبحگاهی خانواده‌ها و برگزاری رقابت‌های کشتی با چوخه فراهم کرد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در حاشیه جشنواره ملی سیب شیروان ضمن مهم ارزیابی کردن برپایی چنین برنامه هایی برای حمایت از کشاورزان و باغداران روستایی گفت: طی دو سال گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های کشور اعطا شده است.

علی قربانی اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۳۰۰۰ ماشین حمل زباله و ۵۸۰۰ مینی لودر و ... به دهیاری داده شده است.

وی افزود: از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی، شورا‌ها و دهیاری‌ها هستند خدمات خوبی به روستا‌ها ارائه شده، اما هنوز این خدمات در ماندگاری روستا‌ها به صورت کامل موثر نبوده است.

قربانی ادامه داد: علت اصلی مهاجرت روستاییان از روستا به شهر درآمد پایین و اشتغال است که در روستا‌ها این دو موضوع جدی گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ وظیفه بر عهده دهیاران است اضافه کرد: این وظایف دو برابر وظایف شهرداران است و دهیاران مدیر و متولی روستاها هستند.

آلبوم عکس جشنواره ملی سیب شیروان