جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا زمان و مکان برگزاری رزمایش جانفدایان ایران، فردا ۱۹ مهر در بیرجند و 4شهر دیگر خراسان جنوبی را اعلام کرد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: رزمایش جانفدا فردا ۱۹ مهر در بیرجند، طبس، نهبندان، قاین و زیرکوه برگزار می‌شود.

سردار یوسفی افزود: رزمایش جانفدا در بیرجند از ساعت ۱۴ از میدان جانبازان به سمت فلکه قدس برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا گفت: رزمایش جان فدا در طبس فردا ۱۹ مهر در محل میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۹، در نهبندان ساعت ۱۵ در محل میدان امام خمینی (ره)، در قاین ساعت ۸:۳۰ صبح در میدان امام خمینی (ره) و زیرکوه ساعت ۱۵ در میدان امام صادق (ع) برگزار می‌شود.