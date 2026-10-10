به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ، دانش‌آموزان مدرسه «برکت» در همدان با صبحانه‌های متنوع تخم‌مرغی، اهمیت این ماده غذایی در تغذیه سالم را یادآوری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تخم‌مرغ به‌عنوان یکی از منابع باکیفیت پروتئین و مواد مغذی، نقش مهمی در رشد و سلامت کودکان دارد و گنجاندن آن در برنامه غذایی روزانه می‌تواند به تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای بدن کمک کند.

میثم پورطلوعی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: روزانه ۴۵ تن تخم‌مرغ در استان همدان تولید می‌شود؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان، جایگاه این محصول را در سبد غذایی خانوار نشان می‌دهد.

روز جهانی تخم‌مرغ فرصتی برای ترویج فرهنگ تغذیه سالم و آشنایی کودکان با ارزش غذایی این ماده خوراکی است.